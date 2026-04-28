Рубль утром во вторник продолжил укрепляться, отыгрывая рост цен на нефть и итоги заседания ЦБ

Москва. 28 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже при открытии торгов во вторник; рубль укрепился, отыгрывая как фактор растущих цен на нефть, так и итоги пятничного заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более "жесткими" в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, нежели прогнозировал рынок.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9085 руб. (-3,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,28 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник утром в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта. Попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно поставляется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $110,7 за баррель, что на 2,28% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 2,75%, до $108,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,05%, до $98,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,1%, до $96,37 за баррель.

"Разговоры о мире по-прежнему выглядят поверхностными, и конкретных признаков деэскалации конфликта нет, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Phillip Nova Приянка Сачдева. - Движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и затяжные нарушения поставок удерживают повышенные премии за риск".

Президент США Дональд Трамп не примет последнее предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о его ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений в ситуационном центре Белого дома в понедельник. В ходе совещания в Белом доме обсуждалось, какие еще военные операции США потребуются, чтобы заставить Тегеран пойти на существенные уступки в ходе переговоров, отмечает издание.

Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, также сообщил, что Трамп вряд ли примет этот план, который был передан США в последние несколько дней. Открытие пролива без решения вопросов об обогащенном уране может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах, заявили источники. Однако сохранение блокады иранских судов продлит рост цен на энергоносители, который привел к резкому увеличению стоимости бензина в США, отмечает телеканал.

Между тем телеканал отмечает, что пока Трамп публично выразил скептицизм по поводу идеи возобновления бомбардировок, которые были приостановлены после того, как он продлил перемирие на прошлой неделе.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что ядерный вопрос и стремление Ирана расширить свое влияние на ближневосточный регион являются основными проблемами, беспокоящими Вашингтон. По словам главы Госдепа, в настоящий момент у Тегерана "нет половины ракет", поэтому он находится в слабом положении. Отвечая на вопрос журналиста о мерах США в случае неудачи в достижении соглашения с Ираном, Рубио заявил, что основным способом будет усиление давления на Тегеран. "Уровень санкций в отношении Ирана является экстраординарным, давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что можно предпринять еще больше", - сказал он.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, "инерция к укреплению рубля в начале этой недели сохранилась, хотя и ощутимо ослабла. Курс китайского юаня завершил торги понедельника у отметки 10,94 руб./юань, потеряв за день около 4 копеек. Торговая активность на внутреннем валютном рынке снизилась, отражая некоторое ослабление давления со стороны импортеров и снижение активности продаж валюты со стороны экспортеров в канун налоговых выплат".

"Конъюнктурно поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть. Котировки Brent вчера вплотную подошли к отметке $110 за баррель, а сегодня пытаются закрепиться выше этого уровня на фоне сохраняющейся полной неопределенности относительно возможности скорой деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. В целом сейчас пока нет значимых оснований для выхода курса юаня из текущего диапазона 10,8-11,3 руб./юань. Но возможен его переход в верхнюю часть данного диапазона в ближайшие дни, так как после завершения налогового периода участники рынка начнут подготовку к возврату Минфина на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила", - полагает Локтюхов.