Прогнозная цена бумаг Норникеля - 200 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" составляет 200 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

"Эмитент опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года, на наш взгляд, нейтральные, - говорится в комментарии экспертов. - Сокращение выпуска платины, палладия и никеля является плановым. Отмечаем, что на долю "Норникеля" приходится 40% мирового производства палладия и сокращение добычи усилит дефицит на рынке. Мы позитивно смотрим на перспективы бумаг на фоне дефицита на рынке металлов. Но пока крепкий рубль и высокая ключевая ставка ЦБ РФ препятствуют росту котировок. Наша цель на двенадцать месяцев - 200 руб."

