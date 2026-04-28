Freedom Finance Global повысил рейтинг акций Range Resources до "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость бумаг была также повышена экспертами с $48 до $50 за штуку, что предполагает потенциал роста порядка 19% от текущего уровня.

Эмитент показал сильные результаты в 1К26, констатируют в инвесткомпании.

Рост выручки, обусловленный ценовым фактором, дисциплинированный контроль над затратами и устойчивая генерация свободного денежного потока в совокупности обеспечили существенное снижение долговой нагрузки.

Решение менеджмента расширить программу обратного выкупа акций и увеличить квартальные дивиденды укрепляет уверенность в устойчивости денежного потока компании, отмечают эксперты.

Фундаментальные показатели рынка природного газа поддерживаются структурным ростом спроса - со стороны потребления электроэнергии в сфере ИИ и расширения экспорта СПГ.

Геополитическая динамика, в свою очередь, сохраняет ценовую премию на сырье.

"В совокупности мы считаем текущий уровень входа в позицию привлекательным. Повышаем целевую цену с $48 до $50 и улучшаем рекомендацию до "покупать". Потенциал роста составляет порядка 19%", - пишут аналитики Freedom Finance Global.

Range Resources - независимая американская компания, специализирующаяся на добыче природного газа, сжиженных природных газов и нефти.

