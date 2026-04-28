Рынок ОФЗ продолжит отыгрывать ужесточение риторики ЦБ РФ - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций пока продолжит отыгрывать ужесточение риторики Банка России, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Ближайшей целью выглядит консолидация вблизи уровня 119 пунктов по индексу RGBI, однако поддержку должны оказать данные по инфляции и динамики экономики в марте и I квартале в целом. Соответственно, отмечает эксперт, сохранение низких темпов недельной инфляции при умеренном ускорении экономики в марте за счет исключительно календарного фактора должны побудить регулятор к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

Также индикатором настроений на рынке выступят итоги аукционов Минфина (среда), указывает Грицкевич. Если до заседания исполнение квартальной программы по заимствованиям шло с существенным опережением, то сейчас вероятен некоторый спад активности, обращает внимание он.

Минфин в понедельник заявил, что хочет обойтись без весенних поправок в бюджет, уточнив его параметры в рамках полномочий правительства. В результате, говорится в материале аналитика ПСБ, учитывая текущую реальность, правки в бюджет, вероятно, будут вноситься осенью - неопределенность для ЦБ по бюджету будет сохраняться.

Май в результате может оказаться слабым месяцем для ОФЗ, предупреждает эксперт. Вместе с тем, отмечает он, от значительной коррекции рынок будут защищать доходности госбумаг, которые уже превышают RUONIA и ставки по вкладам.

