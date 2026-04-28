Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций BlackRock до $1350

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций BlackRock с $1364 до $1350 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент представил сильные результаты за I квартал 2026 года, превысив ожидания рынка по прибыли на акцию и выручке, констатируют эксперты инвесткомпании.

"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать", но понижаем целевую цену с $1364 до $1350 за акцию на основе мультипликатора P/E 22,5x и форвардного EPS $60 на горизонте с II квартала 2027 года по I квартал 2028 года. Потенциал роста составляет порядка 28%", - пишут аналитики.

