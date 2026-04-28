Рынок акций РФ может сохранить консервативный настрой во вторник - ПСБ

Российский рынок акций может сохранить консервативный настрой на торгах во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"В условиях дефицита новостных триггеров для роста вне нефтегазового сектора индекс Мосбиржи инерционно может продолжить проторговку нижней части нашего текущего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Надеемся, что некоторую поддержку рынку окажут уже вышедшие отчетности МКПАО "Озон" и МКПАО "Яндекс", а также ожидания хорошей отчетности Сбербанка за первый квартал (среда). Но риски теста зоны 2680-2700 пунктов, выступающей ближайшей технической поддержкой, сохраняются ощутимыми".

