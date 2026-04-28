Рынок акций РФ останется в боковике во вторник - "Алор Брокер"

Российский рынок акций останется в боковике в течение торговой сессии вторника, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"По итогам понедельника рынок акций принципиально не изменился. Торги прошли на малых оборотах, около 47 млрд руб., что вполне объяснимо - поводов для покупок нет, а продавать имеющееся жалко", - отмечает эксперт в комментарии.

Акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Роснефти" во вторник вновь могут быть лучше рынка, однако рост не будет настолько сильным, чтобы вытащить индекс Мосбиржи из коридора 2700-2750 пунктов, полагает Зацепин.

