Нефть продолжает дорожать
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Что нового готовит россиянам май
В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы, пишет "Российская газета". Увеличиваются пенсии у...
 
Минфин предложил механизм донастройки налогообложения цифровых валют и криптовалют
Минфин представил поправки в Налоговый кодекс (НК), подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют в том числе. Документ одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля, рассказали "Ведомостям"...
 
Обязательные эскроу-счета для ИЖС вытеснят с рынка треть девелоперов
После введения обязательных эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с рынка могут уйти от 20% до 40% девелоперов, ожидают опрошенные "Известиями" аналитики. Сейчас в России зарегистрировано 11,2 тыс. компаний, занимающихся...
 
28 апреля 2026 года 09:10

Нефть продолжает дорожать

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник, Dow Jones закрылся в минусе. Фондовые индексы Азии снижаются во вторник, за исключением южнокорейского. Нефть продолжает дорожать утром вторника, Brent торгуется у $109,5 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник: Dow Jones снизился по итогам сессии, тогда как S&P 500 и Nasdaq закрылись в плюсе, обновив рекордные максимумы второй день подряд.

Инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали корпоративные новости и квартальные результаты компаний.

Сообщение портала Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, возродило осторожный оптимизм по поводу возможности урегулирования ближневосточного конфликта, угасший после срыва второго раунда консультаций между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад в минувшие выходные, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Новое предложение иранской стороны было получено Белым домом, но пока не ясно, готовы ли США его рассмотреть, отметил Axios.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, внимание рынков на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду и станет последним для ее нынешнего председателя Джерома Пауэлла. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают сохранения базовой процентной ставки американского ЦБ на текущем уровне в 3,5-3,75%.

В четверг будут опубликованы предварительные данные о ВВП США в первом квартале, а также отчет о расходах и доходах американцев за март, включающий индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (PCE Core), на который Федрезерв ориентируется при оценке динамики инфляции.

Трейдеры ждут выхода в ближайшие дни отчетностей ведущих технологических компаний. В их числе - представители "великолепной семерки" Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), акции которой по итогам сессии понедельника подорожали на 0,5%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (+1,7%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+0,1%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-1,1%) и Apple Inc. (SPB: AAPL) (-1,3%).

Бумаги двух других компаний из этой группы, Tesla (SPB: TSLA) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA), повысились в цене на 0,6% и 4% соответственно. Nvidia стала лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones.

В составе S&P 500 самый большой подъем показала Sandisk (+8,1%). Рыночная стоимость Albemarle увеличилась на 6%, Micron Technology - на 5,6%, Stanley Black & Decker - на 4,2%, Centene - на 4%.

Стоимость акций Verizon Communications (SPB: VZ) выросла на 1,6%. Оператор связи в первом квартале получил скорректированную прибыль выше ожиданий рынка, а также улучшил годовой прогноз.

Котировки производителя полупроводниковых компонентов для беспроводной связи Qualcomm поднялись на 1% после сообщений о его сотрудничестве с OpenAI и тайваньской Meditek в разработке процессоров для смартфонов.

Самые большие потери среди компаний, входящих в расчет S&P 500, понесла сеть пиццерий Domino''s Pizza, сократившая капитализацию на 8,8% после разочаровывающей квартальной отчетности.

Цена бумаг Dollar Tree снизилась на 5,5%, Corning - на 4,5%, Coherent - на 4,3%, Super Micro Computer - на 4,2%, Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 4%.

Фармацевтическая Eli Lilly (SPB: LLY) сократила рыночную стоимость на 1,8% после сообщений о том, что она планирует купить разработчика препаратов для лечения рака крови Ajax за $2,3 млрд.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,13% - до 49167,79 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,12% - до 7173,91 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,2% и закрылся на отметке 24887,1 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, исключением выступает только рынок Южной Кореи.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшился на 1,3%.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,75% годовых - это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Большинство аналитиков и экономистов прогнозировали, что ставка останется без изменения, сообщает Trading Economics.

Шесть из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение, еще трое предложили поднять ставку до 1%. Это свидетельствует об обеспокоенности представителей ЦБ относительно инфляционного давления, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, полагают эксперты.

"Результат заседания Банка Японии оказался несколько более "ястребиным": против решения выступили не двое, а три члена совета директоров, - отмечает главный аналитик Iwaicosmo Securities Казуаки Шимада. - Это сказалось на настроениях инвесторов, и они готовятся к повышению процентной ставки в июне".

В число лидеров снижения котировок входят акции технологических компаний, включая SoftBank Group (-9,5%), Renesas Electronics (-5,4%), Socionext (-5,2%), Advantest (-5%), Tokyo Electron (-4%).

В то же время цена бумаг Tokyo Gas выросла на 3,5%. Крупнейший поставщик газа в стране за фингод, который завершился в марте, увеличил втрое чистую прибыль - до 226,9 млрд иен ($1,4 млрд). По итогам текущего фингода Tokyo Gas планирует получить прибыль в размере 137 млрд иен. Также компания объявила buyback на сумму 50 млрд иен.

Стоимость Orix Corp. подскочила на 8,3%. Днем ранее брокерская фирма Daiwa Securities объявила о покупке Orix Bank, банковского подразделения Orix Corp., за 370 млрд иен ($2,3 млрд).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Наиболее существенное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителя аккумуляторов CATL и выпускающей оптику Sunny Optical Technology Group, которые подешевели на 7,1% и 5,6% соответственно.

Также существенно снизилась цена бумаг страховщика China Life Insurance Co. - на 4%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 3,7%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 3,4%, девелопера Longfor Group - на 3,3%.

Котировки акций производителя потребительской электроники и электромобилей Xiaomi (SPB: 1810) снизились на 3,1% - до минимума с декабря 2024 года, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 0,8%, до самой низкой отметки с апреля прошлого года.

Значение южнокорейского Kospi к 8:31 МСК выросло на 0,6%, обновив исторический максимум.

Акции чипмейкера SK Hynix прибавили в цене 1,4%, сталелитейной Posco - 11%, автомобильной Hyundai Motor - 6,7%, KB Financial Group и производителя аккумуляторов LG Energy Solution - 0,7%.

Между тем котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизились на 0,9%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,2% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти во вторник в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно поставляется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $109,52 за баррель, что на $1,29 (1,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,9 (2,75%), до $108,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,15 (1,19%), до $97,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,97 (2,1%), до $96,37 за баррель.

"Разговоры о мире" по-прежнему выглядят поверхностными, и конкретных признаков деэскалации конфликта нет, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Phillip Nova Приянка Сачдева. - Движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и затяжные нарушения поставок удерживают повышенные премии за риск".

Системы отслеживания движения судов показывают, что за последние несколько дней шесть иранских нефтяных танкеров были вынуждены развернуться из-за американской блокады портов.

В то же время в понедельник появилась информация, что СПГ-танкер эмиратской Adnoc смог пересечь Ормузский пролив. До начала американско-израильской войны против Ирана 28 февраля через пролив ежедневно проходило от 125 до 140 судов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 апреля 2026 года 19:43
Рубль умеренно снизился во вторник на фоне окончания налогового периода апреля, но юань так и не смог преодолеть отметку 11 руб
Москва. 28 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, но все равно остался ниже 11 рублей. Рубль после утреннего укрепления перешел к снижению на фоне окончания налогового периода апреля; некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.    читать дальше
28 апреля 2026 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник упал ниже 2700п по индексу МосБиржи, обновив минимум на закрытие с начала декабря
Москва. 28 апреля. Российский рынок акций во вторник снизился в отсутствие драйверов для новых покупок из-за ожиданий паузы в дальнейшем смягчении монетарной ДКП ЦБ РФ, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $111 за баррель) из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов и обновил минимум на закрытие сессии с 4 декабря 2025 года.    читать дальше
28 апреля 2026 года 19:00
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 115 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 115 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. "ВТБ представил в целом нейтральную финансовую отчетность за 1К2026, - отмечает эксперт. - Результаты превзошли наши ожидания по чистой прибыли и...    читать дальше
28 апреля 2026 года 18:50
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Озона с целевой ценой 8540 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МКПАО "Озон" с целевой ценой 8540 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представил сильные финансовые результаты за 1К2026, которые опередили наши прогнозы, - отмечает эксперт. - Рост оборота...    читать дальше
28 апреля 2026 года 18:24
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Группы Позитив на уровне 1550 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Группы Позитив" на уровне 1550 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Группа Позитив" отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года: - Выручка: 3,4 млрд руб., +47,8% г/г ; - EBITDA: -0,2 млрд руб....    читать дальше
28 апреля 2026 года 17:57
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ServiceNow до $120
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ServiceNow Inc. со $180 до $120 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 32% и рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков. "Компания продемонстрировала уверенные результаты по итогам I квартала 2026 года, превысив...    читать дальше
28 апреля 2026 года 17:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific Corp. с целевой ценой $342,56 за бумагу на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания стабильно платит дивиденды, повышая их размер. Выигрывает за счет роста...    читать дальше
28 апреля 2026 года 16:52
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне отчетности компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Яндекс" раскрыл результаты за первый квартал 2026 года. Компания показала рост финансовых показателей, несмотря на сложную макросреду,...    читать дальше
28 апреля 2026 года 16:19
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Норникеля
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 190 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Норникель" раскрыл операционные результаты за 1К26. В цифрах по итогам первого квартала отражен эффект высокой базы прошлого года, а также...    читать дальше
28 апреля 2026 года 15:49
Отчет Яндекса за 1К26 говорит о трансформации из "истории роста" в "историю прибыльности"- ПСБ
Отчет "Яндекса" за 1 квартал 2026 года говорит о трансформации компании из "истории роста" в "историю прибыльности", считает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова. Яндекс отчитался за I квартал 2026 по МСФО: - Выручка составила 372,7 млрд руб., +22% г/г; - Скорректированная EBITDA: 73,3 млрд...    читать дальше
28 апреля 2026 года 15:46
Рубль после утреннего укрепления днем во вторник перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля
Москва. 28 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, но все еще остается ниже 11 рублей. Рубль после утреннего укрепления днем перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля, некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
28 апреля 2026 года 15:16
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций Татнефти
"Финам" сохраняет позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 747 руб. (апсайд - 24%) и 705,9 руб. (апсайд - 23%) за штуку соответственно, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. СД "Татнефти" рекомендовал выплатить 11,6 руб. на...    читать дальше
28 апреля 2026 года 14:55
"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против Северстали"
"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "Северстали" с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре брокера. По мнению аналитиков, финансовые результаты "Норникеля" будут достаточно хорошими в течение 2026 года: это...    читать дальше
28 апреля 2026 года 14:40
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций Новабев
вкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиций в акции "Новабев Групп" за счет сильных лидерских позиций на рынке, продуманной стратегии роста и возможного IPO "ВинЛаб", что приведет к росту акционерной стоимости компании, говорится в материале аналитика Олеси Варламовой. По мнению эксперта,...    читать дальше
28 апреля 2026 года 14:18
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций и бондов Самолета
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций и корпоративных облигаций ГК "Самолет", сообщается в обзоре экспертов брокера. "Несмотря на результаты за 2025 год по МСФО лучше наших ожиданий, мы сохраняем осторожный взгляд на акции эмитента. На рынке жилья наблюдаем слабый текущий спрос после...    читать дальше
