Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник, Dow Jones закрылся в минусе. Фондовые индексы Азии снижаются во вторник, за исключением южнокорейского. Нефть продолжает дорожать утром вторника, Brent торгуется у $109,5 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник: Dow Jones снизился по итогам сессии, тогда как S&P 500 и Nasdaq закрылись в плюсе, обновив рекордные максимумы второй день подряд.

Инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали корпоративные новости и квартальные результаты компаний.

Сообщение портала Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, возродило осторожный оптимизм по поводу возможности урегулирования ближневосточного конфликта, угасший после срыва второго раунда консультаций между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад в минувшие выходные, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Новое предложение иранской стороны было получено Белым домом, но пока не ясно, готовы ли США его рассмотреть, отметил Axios.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, внимание рынков на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду и станет последним для ее нынешнего председателя Джерома Пауэлла. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают сохранения базовой процентной ставки американского ЦБ на текущем уровне в 3,5-3,75%.

В четверг будут опубликованы предварительные данные о ВВП США в первом квартале, а также отчет о расходах и доходах американцев за март, включающий индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (PCE Core), на который Федрезерв ориентируется при оценке динамики инфляции.

Трейдеры ждут выхода в ближайшие дни отчетностей ведущих технологических компаний. В их числе - представители "великолепной семерки" Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), акции которой по итогам сессии понедельника подорожали на 0,5%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (+1,7%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+0,1%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-1,1%) и Apple Inc. (SPB: AAPL) (-1,3%).

Бумаги двух других компаний из этой группы, Tesla (SPB: TSLA) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA), повысились в цене на 0,6% и 4% соответственно. Nvidia стала лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones.

В составе S&P 500 самый большой подъем показала Sandisk (+8,1%). Рыночная стоимость Albemarle увеличилась на 6%, Micron Technology - на 5,6%, Stanley Black & Decker - на 4,2%, Centene - на 4%.

Стоимость акций Verizon Communications (SPB: VZ) выросла на 1,6%. Оператор связи в первом квартале получил скорректированную прибыль выше ожиданий рынка, а также улучшил годовой прогноз.

Котировки производителя полупроводниковых компонентов для беспроводной связи Qualcomm поднялись на 1% после сообщений о его сотрудничестве с OpenAI и тайваньской Meditek в разработке процессоров для смартфонов.

Самые большие потери среди компаний, входящих в расчет S&P 500, понесла сеть пиццерий Domino''s Pizza, сократившая капитализацию на 8,8% после разочаровывающей квартальной отчетности.

Цена бумаг Dollar Tree снизилась на 5,5%, Corning - на 4,5%, Coherent - на 4,3%, Super Micro Computer - на 4,2%, Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 4%.

Фармацевтическая Eli Lilly (SPB: LLY) сократила рыночную стоимость на 1,8% после сообщений о том, что она планирует купить разработчика препаратов для лечения рака крови Ajax за $2,3 млрд.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,13% - до 49167,79 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,12% - до 7173,91 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,2% и закрылся на отметке 24887,1 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, исключением выступает только рынок Южной Кореи.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшился на 1,3%.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,75% годовых - это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Большинство аналитиков и экономистов прогнозировали, что ставка останется без изменения, сообщает Trading Economics.

Шесть из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение, еще трое предложили поднять ставку до 1%. Это свидетельствует об обеспокоенности представителей ЦБ относительно инфляционного давления, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, полагают эксперты.

"Результат заседания Банка Японии оказался несколько более "ястребиным": против решения выступили не двое, а три члена совета директоров, - отмечает главный аналитик Iwaicosmo Securities Казуаки Шимада. - Это сказалось на настроениях инвесторов, и они готовятся к повышению процентной ставки в июне".

В число лидеров снижения котировок входят акции технологических компаний, включая SoftBank Group (-9,5%), Renesas Electronics (-5,4%), Socionext (-5,2%), Advantest (-5%), Tokyo Electron (-4%).

В то же время цена бумаг Tokyo Gas выросла на 3,5%. Крупнейший поставщик газа в стране за фингод, который завершился в марте, увеличил втрое чистую прибыль - до 226,9 млрд иен ($1,4 млрд). По итогам текущего фингода Tokyo Gas планирует получить прибыль в размере 137 млрд иен. Также компания объявила buyback на сумму 50 млрд иен.

Стоимость Orix Corp. подскочила на 8,3%. Днем ранее брокерская фирма Daiwa Securities объявила о покупке Orix Bank, банковского подразделения Orix Corp., за 370 млрд иен ($2,3 млрд).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Наиболее существенное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителя аккумуляторов CATL и выпускающей оптику Sunny Optical Technology Group, которые подешевели на 7,1% и 5,6% соответственно.

Также существенно снизилась цена бумаг страховщика China Life Insurance Co. - на 4%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 3,7%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 3,4%, девелопера Longfor Group - на 3,3%.

Котировки акций производителя потребительской электроники и электромобилей Xiaomi (SPB: 1810) снизились на 3,1% - до минимума с декабря 2024 года, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 0,8%, до самой низкой отметки с апреля прошлого года.

Значение южнокорейского Kospi к 8:31 МСК выросло на 0,6%, обновив исторический максимум.

Акции чипмейкера SK Hynix прибавили в цене 1,4%, сталелитейной Posco - 11%, автомобильной Hyundai Motor - 6,7%, KB Financial Group и производителя аккумуляторов LG Energy Solution - 0,7%.

Между тем котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизились на 0,9%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,2% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти во вторник в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно поставляется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $109,52 за баррель, что на $1,29 (1,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,9 (2,75%), до $108,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,15 (1,19%), до $97,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,97 (2,1%), до $96,37 за баррель.

"Разговоры о мире" по-прежнему выглядят поверхностными, и конкретных признаков деэскалации конфликта нет, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Phillip Nova Приянка Сачдева. - Движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и затяжные нарушения поставок удерживают повышенные премии за риск".

Системы отслеживания движения судов показывают, что за последние несколько дней шесть иранских нефтяных танкеров были вынуждены развернуться из-за американской блокады портов.

В то же время в понедельник появилась информация, что СПГ-танкер эмиратской Adnoc смог пересечь Ормузский пролив. До начала американско-израильской войны против Ирана 28 февраля через пролив ежедневно проходило от 125 до 140 судов.