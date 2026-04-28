Цены рублевых корпбондов во вторник могут снизиться, отыгрывая итоги апрельского заседания ЦБ РФ

Москва. 28 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут снизиться, отыгрывая как итоги апрельского заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более "жесткими" в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, нежели прогнозировал рынок, так и сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он составляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

Президент США Дональд Трамп не примет последнее предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о его ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений в ситуационном центре Белого дома в понедельник. В ходе совещания в Белом доме обсуждалось, какие еще военные операции США потребуются, чтобы заставить Тегеран пойти на существенные уступки в ходе переговоров, отмечает издание.

Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, также сообщил, что Трамп вряд ли примет этот план, который был передан США в последние несколько дней. Открытие пролива без решения вопросов об обогащенном уране может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах, заявили источники. Однако сохранение блокады иранских судов продлит рост цен на энергоносители, который привел к резкому увеличению стоимости бензина в США, отмечает телеканал.

Между тем телеканал отмечает, что пока Трамп публично выразил скептицизм по поводу идеи возобновления бомбардировок, которые были приостановлены после того, как он продлил перемирие на прошлой неделе.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что ядерный вопрос и стремление Ирана расширить свое влияние на ближневосточный регион являются основными проблемами, беспокоящими Вашингтон. По словам главы Госдепа, в настоящий момент у Тегерана "нет половины ракет", поэтому он находится в слабом положении. Отвечая на вопрос журналиста о мерах США в случае неудачи в достижении соглашения с Ираном, Рубио заявил, что основным способом будет усиление давления на Тегеран. "Уровень санкций в отношении Ирана является экстраординарным, давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что можно предпринять еще больше", - сказал он.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник: Dow Jones снизился по итогам сессии, тогда как S&P 500 и Nasdaq закрылись в плюсе, обновив рекордные максимумы второй день подряд. Инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали корпоративные новости и квартальные результаты компаний.

Сообщение портала Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, возродило осторожный оптимизм по поводу возможности урегулирования ближневосточного конфликта, угасший после срыва второго раунда консультаций между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад в минувшие выходные, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, внимание рынков на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое завершится в среду и станет последним для ее нынешнего председателя Джерома Пауэлла. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают сохранения базовой процентной ставки американского ЦБ на текущем уровне в 3,5-3,75%. В четверг будут опубликованы предварительные данные о ВВП США в первом квартале, а также отчет о расходах и доходах американцев за март, включающий индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (PCE Core), на который Федрезерв ориентируется при оценке динамики инфляции.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, исключением выступает только рынок Южной Кореи. Японский индекс Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшился на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%. Вместе с тем значение южнокорейского Kospi к 8:31 МСК выросло на 0,6%, обновив исторический максимум.

Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта. Попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно поставляется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $110,05 за баррель, что на 1,68% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 2,75%, до $108,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,64%, до $97,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,1%, до $96,37 за баррель.

"Разговоры о мире по-прежнему выглядят поверхностными, и конкретных признаков деэскалации конфликта нет, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Phillip Nova Приянка Сачдева. - Движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и затяжные нарушения поставок удерживают повышенные премии за риск".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 29,436 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,792 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 апреля снизился на 0,04% и составил 120,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (25-27 апреля) прибавил 0,06%, поднявшись до 1276,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,4%), "Ростелеком-002P-06R" (+0,26%) и "Роснефть-002Р-03" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,84%), "РЖД-001Р-21R" (-0,41%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" зафиксировало объем выпуска 4-летних облигаций серии 001Р-08 на уровне 1,3 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ставки 1-48-го купонов установлены на уровне 20,25% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через два года обращения в размере 22,24% годовых. Условия эмиссии предусматривают амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 36-го, 42-го и 48-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 27 апреля. Техразмещение запланировано на 29 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 29 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 002P-04, объем которой пока не уточняется. Премаркетинг займа компания не проводила. По выпуску будут выплачиваться квартальные плавающие купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) (входит в ГК "Дело") 30 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетний "фикс" серии П02-03 и двухлетний флоатер серии П02-04 совокупным объемом от 5 млрд рублей. Купоны по выпускам ежемесячные. Ориентир ставки "фикса" - не выше 16,50% годовых (доходность к погашению не выше 17,81% годовых). Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не выше 275 базисных пунктов. Купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Техразмещение запланировано на 6 мая. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после тестирования), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 11-го купона облигаций серии 001P-20 на уровне 17,5% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в мае 2021 года по ставке 8,2% годовых.

ООО "ПР-лизинг" установило ставки 37-56-го купонов облигаций серии 002Р-02 на уровне 18% годовых. Компания разместила выпуск со сроком обращения 8,9 года объемом 1,5 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,5% годовых, купоны ежемесячные.