28 апреля 2026 года 09:37
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань сохраняет актуальность - ПСБ
Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань для валютной пары юань/рубль пока сохраняет актуальность, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Мы в целом не видим пока значимых оснований для выхода курса юаня из нашего текущего целевого диапазона 10,8-11,3 руб. Но рассчитываем на переход торгов в его верхнюю часть в ближайшие дни: ждем, что после завершения налогового периода участники рынка начнут подготовку к возврату Минфина к покупкам валюты", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
28 апреля 2026 года 19:43
Рубль умеренно снизился во вторник на фоне окончания налогового периода апреля, но юань так и не смог преодолеть отметку 11 руб
Москва. 28 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, но все равно остался ниже 11 рублей. Рубль после утреннего укрепления перешел к снижению на фоне окончания налогового периода апреля; некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть. читать дальше
.28 апреля 2026 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник упал ниже 2700п по индексу МосБиржи, обновив минимум на закрытие с начала декабря
Москва. 28 апреля. Российский рынок акций во вторник снизился в отсутствие драйверов для новых покупок из-за ожиданий паузы в дальнейшем смягчении монетарной ДКП ЦБ РФ, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $111 за баррель) из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов и обновил минимум на закрытие сессии с 4 декабря 2025 года. читать дальше
.28 апреля 2026 года 19:00
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 115 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. "ВТБ представил в целом нейтральную финансовую отчетность за 1К2026, - отмечает эксперт. - Результаты превзошли наши ожидания по чистой прибыли и... читать дальше
.28 апреля 2026 года 18:50
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МКПАО "Озон" с целевой ценой 8540 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представил сильные финансовые результаты за 1К2026, которые опередили наши прогнозы, - отмечает эксперт. - Рост оборота... читать дальше
.28 апреля 2026 года 18:24
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Группы Позитив" на уровне 1550 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Группа Позитив" отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года: - Выручка: 3,4 млрд руб., +47,8% г/г ; - EBITDA: -0,2 млрд руб.... читать дальше
.28 апреля 2026 года 17:57
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ServiceNow Inc. со $180 до $120 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 32% и рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков. "Компания продемонстрировала уверенные результаты по итогам I квартала 2026 года, превысив... читать дальше
.28 апреля 2026 года 17:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific Corp. с целевой ценой $342,56 за бумагу на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания стабильно платит дивиденды, повышая их размер. Выигрывает за счет роста... читать дальше
.28 апреля 2026 года 16:52
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне отчетности компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Яндекс" раскрыл результаты за первый квартал 2026 года. Компания показала рост финансовых показателей, несмотря на сложную макросреду,... читать дальше
.28 апреля 2026 года 16:19
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 190 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Норникель" раскрыл операционные результаты за 1К26. В цифрах по итогам первого квартала отражен эффект высокой базы прошлого года, а также... читать дальше
.28 апреля 2026 года 15:49
Отчет "Яндекса" за 1 квартал 2026 года говорит о трансформации компании из "истории роста" в "историю прибыльности", считает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова. Яндекс отчитался за I квартал 2026 по МСФО: - Выручка составила 372,7 млрд руб., +22% г/г; - Скорректированная EBITDA: 73,3 млрд... читать дальше
.28 апреля 2026 года 15:46
Рубль после утреннего укрепления днем во вторник перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля
Москва. 28 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, но все еще остается ниже 11 рублей. Рубль после утреннего укрепления днем перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля, некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. читать дальше
.28 апреля 2026 года 15:16
"Финам" сохраняет позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 747 руб. (апсайд - 24%) и 705,9 руб. (апсайд - 23%) за штуку соответственно, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. СД "Татнефти" рекомендовал выплатить 11,6 руб. на... читать дальше
.28 апреля 2026 года 14:55
"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "Северстали" с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре брокера. По мнению аналитиков, финансовые результаты "Норникеля" будут достаточно хорошими в течение 2026 года: это... читать дальше
.28 апреля 2026 года 14:40
вкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиций в акции "Новабев Групп" за счет сильных лидерских позиций на рынке, продуманной стратегии роста и возможного IPO "ВинЛаб", что приведет к росту акционерной стоимости компании, говорится в материале аналитика Олеси Варламовой. По мнению эксперта,... читать дальше
.28 апреля 2026 года 14:18
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций и корпоративных облигаций ГК "Самолет", сообщается в обзоре экспертов брокера. "Несмотря на результаты за 2025 год по МСФО лучше наших ожиданий, мы сохраняем осторожный взгляд на акции эмитента. На рынке жилья наблюдаем слабый текущий спрос после... читать дальше
