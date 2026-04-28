Диапазон 10,8-11,3 руб./юань сохраняет актуальность - ПСБ

Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань для валютной пары юань/рубль пока сохраняет актуальность, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Мы в целом не видим пока значимых оснований для выхода курса юаня из нашего текущего целевого диапазона 10,8-11,3 руб. Но рассчитываем на переход торгов в его верхнюю часть в ближайшие дни: ждем, что после завершения налогового периода участники рынка начнут подготовку к возврату Минфина к покупкам валюты", - пишет эксперт.

