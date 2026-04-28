Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2750п в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2700-2750 пунктов в ближайшие дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Ближайшим уровнем поддержки для него выступает зона 2690-2700 пунктов, указывают эксперты в комментарии.

Финансовые результаты МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон" во вторник могут задать вектор движения в технологическом секторе, отмечают в инвесткомпании.

Также аналитики указывают, что в отсутствие новых геополитических шоков рынок, вероятнее всего, продолжит боковое движение, фокусируясь на корпоративных историях.

