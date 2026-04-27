Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, индекс МосБиржи остался чуть выше 2730п

Москва. 27 апреля. Российский рынок акций начал предпраздничную торговую неделю с консолидации, фаворитами выступили бумаги нефтяных компаний на фоне выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; в остальных секторах покупатели были неактивны после негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2732,41 пункта (-0,02%, днем индекс поднимался до 2744 пунктов), индекс РТС - 1150,64 пункта (+0,9%). Лидерами роста выступили акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), но подешевели бумаги "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 апреля, составил 74,8081 руб. (-71,92 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) (+0,1%) в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,3%, до 22,6 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации. Ранее сообщалось, что чистая прибыль МКБ за 9 месяцев 2025 года составила 28,9 млрд рублей. Таким образом, банк в IV квартале 2025 года получил 6,2 млрд рублей чистого убытка, что на 13% меньше убытка за аналогичный период 2024 года (7,2 млрд рублей).

Подешевели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,2%), бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Совет директоров "ММК" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, говорится в сообщении компании.

Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, хотя министр иностранных дел Ирана прибыл на переговоры. Трамп заявил, что поездки на очные переговоры отнимают много времени и средств, и он предпочел бы телефонные контакты.

При этом политик сказал, что отмена поездки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столицу Пакистана не означает возобновления боевых действий.

Между тем портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний этап.

По словам источников, новое предложение, переданное Тегераном через пакистанских посредников, в первую очередь направлено на урегулирование кризиса вокруг пролива и блокады со стороны США. Оно предполагает, что переговоры по ядерной программе начнутся только на более позднем этапе - после открытия Ормузского пролива и снятия блокады.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил, что осуществил перехват двух контейнеровозов из-за их связей с Израилем, сообщил в воскресенье Press TV. По последним данным, оба судна находятся в Оманском заливе вблизи побережья Ирана.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, отметив, что Россия намерена продолжать стратегические отношения с Ираном. Также Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы мир на Ближнем Востоке был достигнут как можно быстрее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" в понедельник сообщил о надеждах Кремля на возобновление дипломатического процесса по украинскому урегулированию после нынешней паузы. "(США) гораздо больше заняты иранскими событиями, и поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе. Мы продолжаем боевые действия, наши военные продвигаются вперёд по всей линии фронта, это подтверждается международными экспертами, это подтверждают военные киевского режима. Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность, на украинском направлении, мы надеемся, повысится", - сказал Песков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, индекс МосБиржи в результате падения в минувшую пятницу обнулил все ростовые достижения недели, а в понедельник консолидировался на достигнутых уровнях. Значимых поводов к отскоку не просматривается, но и явного давления продаж тоже нет, считает эксперт.

В целом рынок акций разочарован решением и риторикой ЦБ - заметна даже некоторая апатия инвесторов. Теперь для возобновления покупательской активности нужны какие-то иные драйверы - например, существенное улучшение на геополитическом фронте или же разворот валютных пар вверх. Фактор высоких нефтяных цен по-прежнему оказывает поддержку акциям нефтяников, отметила аналитик.

"Рынок уже может готовиться к майским праздникам, торговая активность тем самым может сокращаться, поэтому в базовом сценарии останемся в боковом диапазоне 2715-2765 пунктов. В негативном сценарии можем увидеть усиление коррекционной динамики и поход на тест блока поддержки 2690-2700 пунктов", - считает Рокотянская.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, рынок акций не смог восстановиться после просадки в пятницу. Индекс МосБиржи попытался подрасти, но вечером вернулся на прежние уровни при низких объемах торгов. Снижение в пятницу было вызвано, вероятно, слишком оптимистичными ожиданиями участников рынка, которые надеялись на снижение ключевой ставки бОльшим шагом, чем 50 б.п., особенно если учитывать, что следующее решение по ставке будет принято только в июне.

Нефтяные цены вернулись к отметкам выше $100 за баррель на фоне трудностей с мирным урегулированием на Ближнем Востоке, что возможно заставляет некоторых участников рынка присмотреться к компаниям сектора. В целом же рынок начал сокращенную неделю вяло в отсутствие новых стимулов, констатирует эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6,2%) в понедельник поддержали новости о начале трансграничной торговли на своем маркетплейсе, где теперь будут продаваться товары в том числе из Китая, Гонконга и ОАЭ. Развитие собственного маркетплейса в последние месяцы является одним из важных драйверов роста компании. Бумаги нефтяных компаний продолжили рост на фоне сохранения повышенных цен на нефть и перебоев с ее поставками с Ближнего Востока.

Совет директоров "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-3,2%, до 378,4 рубля) в понедельник рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 10 руб. на акцию с текущей доходностью 2,6%. Очевидно, инвесторы оказались разочарованы уровнем выплат. Акции "Яндекса" торгуются без дивидендов за 2025 год (доходность составила 2,6%), а во вторник компания готовится представить финансовые результаты за I квартал 2026 года по МСФО, напомнила аналитик.

Западные фондовые площадки в понедельник не показывают единой динамики. Инвесторы в Европе пытаются отыграть потери прошлой недели, в то время как в США после достижения индексами очередных рекордов рынок настроен нейтрально. Индекс МосБиржи стабилизировался на фоне валютного фактора и ужесточения сигнала ЦБ РФ. В ближайшие недели российскому рынку, очевидно, придется полагаться на корпоративные и внешние сигналы, в то время как надежды на активное смягчение монетарных условий на данный момент потеряли актуальность, считает Кожухова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что причин для роста рынка акций нет, но есть риски его дальнейшего снижения в случае появления новостей об улучшении геополитической ситуации на Ближнем Востоке и падения цен на нефть. Поводом для продаж в минувшую пятницу послужили итоги заседания совета директоров ЦБ, который снизил ставку на 0,5 п.п., что совпало с консенсус-прогнозом, однако на рынке были и ожидания более сильного снижения из-за необходимости стимулировать возобновление экономического роста. Кроме того, в среднесрочном прогнозе регулятор повысил нижнюю границу средней ставки в 2026 году с 13,5-14,5% до 14-14,5%. Есть риски того, что летом цикл снижения ставки будет поставлен на паузу, считает Зацепин.

Поэтому не рекомендуется сохранять среднесрочные позиции по акциям, а новые покупки следует делать лишь под точечные идеи. Новые свободные деньги лучше направлять в облигации или фонды денежного рынка, полагает представитель "Алор брокера".

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, российский рынок по-прежнему зажат в боковике 2700-2800 пунктов по индексу МосБиржи и сейчас стремится к нижней границе диапазона. Интереснее общего рынка выглядят акции нефтяников на фоне очередных скачков цен на нефть, также подросли бумаги "Норникеля" вслед за ростом цен на никель.

Тем не менее, общая картина на рынке депрессивная. Инвесторов расстроили заявления ЦБ о необходимости жесткой ДКП. Несмотря на очередное снижение ставки на 50 б.п., Банк России повысил границы ожиданий по ставке на 2026-й и следующий годы. Позитивные ожидания ускорения снижения ключевой ставки не оправдываются, и длинные ОФЗ меркнут перед "голубыми фишками", стабильно и охотно платящими дивиденды из растущей прибыли, как Сбербанк, отмечает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), проседают Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снизились на 0,2-0,5%) и США (индексы акций к 19:00 МСК просели на 0,1-0,3%).

В понедельник началось двухдневное заседание Банка Японии, и инвесторы не ожидают от него изменения процентных ставок в этот раз, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены подросли в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $108,1 за баррель (+2,6% и +0,3% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $96,18 за баррель (+1,9% и -1,5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.

Ранее в ходе сессии в понедельник цены проседали на оптимизме по поводу возможности урегулирования американо-иранского конфликта, возросшем после сообщения портала Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. Белый дом получил это предложение, но пока не ясно, готовы ли США его рассмотреть, отметил Axios. Эта информация появилась после отмены второго раунда консультаций между Тегераном и Вашингтоном. Движение судов через ключевой для поставок нефти Ормузский пролив остается крайне ограниченным.

Аналитики Goldman Sachs больше не полагаются на разблокировку пролива в мае. "Теперь мы ожидаем нормализации экспорта из Персидского залива к концу июня вместо середины мая, а также более медленного восстановления добычи в регионе", - говорится в их обзоре. На этом фоне в Goldman повысили прогноз средней цены Brent на четвертый квартал текущего года до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $80 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-6,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,8%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-4,7%), "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,7%).

Совет директоров ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) (-2,7%, до 600,5 рубля) рекомендовал собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды из прибыли за 2025 год, следует из материалов компании. Ранее компания выплатила дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 58 рублей на одну акцию, направив акционерам 6,96 млрд рублей. Выплаты производились из прибыли за 9 месяцев 2025 года и нераспределенной прибыли.

Выросли в понедельник акции "М.Видео" (+6,2%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+5,7%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4,8% и +5,6% "префы"), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3,5%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+2,8%).

Совет директоров ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (+0,9%, до 101,06 рубля) принял решение рекомендовать акционерам выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,71 рубля на одну обыкновенную акцию и промежуточные дивиденды за I квартал 2026 года в размере 5,72 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении на ленте раскрытия. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на выплату дивидендов - 10 июня 2026 года. Собрание акционеров ПАО "Группа Аренадата", на котором будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов, запланировано на 28 мая 2026 года.

Девелопер Glorax (MOEX: GLRX) (+0,4%) в 2025 году увеличил выручку по МСФО на 27% в годовом выражении, до 41,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль девелопера выросла в 2,5 раза и составила 3,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 42,09 млрд рублей (из них 4,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,21 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,63 млрд рублей на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).