Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря растущим ценам на нефть

Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 10,9395 рубля, что на 4,05 копейки (на 0,37%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился в цене на 0,37% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,87 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,25%, до 87,84 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 28 апреля на 71,92 копейки, до 74,8081 руб./$1, и опустил курс евро на 40 копеек, до 87,8826 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9513 руб./юань, что 7,57 копейки ниже курса понедельника.

Банк России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он составляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

На пресс-конференции по итогам заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в этот раз рассматривалось только два варианта - снижение ставки на 0,5 процентного пункта и пауза. Это также является признаком ужесточения настроений регулятора, ведь во время мартовского заседания на столе были три варианта: пауза, снижение ставки на 0,5 процентного пункта и снижение ставки на 1 процентный пункт.

Мировые цены на нефть возобновили активный подъем вечером в понедельник, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $108,15 за баррель, что на 2,68% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,98%, до $96,27 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent опускалась до $105,82 за баррель, WTI - до $94,59 за баррель на оптимизме по поводу возможности урегулирования американо-иранского конфликта, возросшем после сообщения портала Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. Белый дом получил это предложение, но пока не ясно, готовы ли США его рассмотреть, отметил Axios.

Эта информация появилась после отмены второго раунда консультаций между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад в минувшие выходные, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Между тем движение судов через ключевой для поставок нефти Ормузский пролив остается крайне ограниченным. "Продолжение дипломатического противостояния приводит к тому, что ежедневно мировой рынок недополучает 10-13 млн баррелей нефти, что усугубляет и без того напряженную ситуацию с предложением, - написал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Это означает, что цены на нефть могут двигаться только в одну сторону - вверх".

Восстановление мирового рынка нефти по завершении ближневосточного конфликта займет несколько месяцев, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

"Рубль вновь укрепился после заседания Банка России - подобная реакция наблюдается практически после каждого решения регулятора по ключевой ставке. Основным фактором поддержки выступила более "жесткая", чем ожидалось, риторика ЦБ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула возросшую неопределенность и риски как со стороны внешних условий, так и бюджетной политики, что требует от регулятора повышенной осторожности в проведении денежно-кредитной политики. В обновленном среднесрочном прогнозе ЦБ повысил оценку средней ключевой ставки на текущий год, фактически обозначив более высокий ориентир по уровню ставки к концу года, что дополнительно усилило привлекательность рублевых активов и поддержало курс нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Надежды инвесторов на скорую деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке не оправдались, и зависшие переговоры между США и Ираном поддержали рост нефтяных цен. У котировок сырья есть потенциал снижения в сторону $100 за баррель сорта Brent на новых деэскалационных заявлениях, но без конкретики пока будет сложно уйти ниже. Таким образом, диапазон 10,85-11,05 руб. за юань для валютной пары юань/рубль в целом сохраняет актуальность на ближайшее время", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, "торговый диапазон для пары доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 75-77 руб./$1, а для пары евро/рубль - 88-90 руб./EUR1. Реакция рубля на пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта была нейтральной, поскольку данное решение было ожидаемым и закладывалось в его курс участниками рынка".

"Стоимость нацвалюты в настоящее время напрямую зависит от экспортно-импортного баланса. Рост цены на нефть из-за ближневосточного конфликта вкупе с временным ослаблением американских санкций на российскую нефть на танкерах безусловно позитивно влияет на объем поступлений валютной выручки и выступает тем самым фундаментальным фактором укрепления рубля. Но есть и факторы, сдерживающие его рост. В частности, напряженности российскому рынку добавил новый пакет антироссийских санкций ЕС. Не добавляет оптимизма рублю и сообщение о возобновлении Минфином операций по бюджетному правилу уже в мае", - полагает Тимошенко.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни демонстрируют плавное снижение. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 апреля опустилась на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составила 14,37% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась на 5 базисных пунктов по отношению к пятнице и 27 апреля составила 14,75%, срочная версия на срок 3 месяца снизилась на 4 базисных пункта - до 15,32% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась за день на 3 базисных пункта - до 16,17% годовых.