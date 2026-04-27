"Финам" сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать"

"Финам" после рассмотрения отчетности за 1К26 сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $62,1 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,1% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой.

"Компания вновь превзошла прогнозы и по выручке, и по чистой прибыли, при этом топ-менеджмент понизил прогнозы по росту выручки и по чистой прибыли на акцию, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, корректировка прогнозов на 2026 год отражает реальное положение дел в медтехе в контексте политики администрации Трампа и геополитической обстановки в мире, и реалистичный взгляд Boston Scientific поспособствует доверию инвесторов, тем более что компания все равно рассчитывает на положительную динамику и выручки, и EPS."

На данном этапе после фазы просадки акции торгуются с крупным дисконтом, порядка 44%, относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM), констатирует аналитик.

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов.

