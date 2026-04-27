Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Tesla на уровне $400

Аналитики Freedom Finance Global подтверждают рекомендацию "держать" для акций Tesla с целевой ценой на уровне $400 за бумагу, сообщается в комментарии.

Потенциал роста составляет порядка 7%.

"Результаты компании за I квартал оказываются выше консенсус оценок, но несколько ниже наших ожиданий, - отмечают эксперты. - Чистая прибыль за I квартал составила $0,48 млрд, что на 16,6% выше значения, полученного годом ранее ($0,41 млрд), и ниже нашего прогноза ($0,56 млрд). Скорректированная чистая прибыль оказалась на уровне $1,45 млрд против консенсус-прогноза в $1,28 млрд. "Чистая прибыль за квартал оказалась ниже наших ожиданий, но скорректированное значение - выше консенсус-оценок".

Тем не менее в 2026 году Tesla, на взгляд аналитиков, демонстрирует уверенность в своих продуктах, о чем говорят высокие капитальные затраты, которые компания планирует направить на увеличение своих производственных мощностей во всех основных сегментах.

"В четвертом квартале выручка компании составила $22,4 млрд, что на 15,8% выше значения в $19,3 млрд за аналогичный период годом ранее. Мы ожидаем, что по итогам всего 2026 года выручка компании может оказаться на уровне $100,9 млрд (потенциальный рост на 6,5% год к году), а в 2027 году может составить $114,8 млрд", - прогнозируют стратеги Freedom Finance Global.

Tesla - американская компания, специализирующаяся на производстве электромобилей, солнечных батарей и систем накопления энергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.