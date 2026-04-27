Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели - Альфа-банк

Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели, считают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров.

"Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня, перерыв составит почти 2 месяца. Мы полагаем, что в ближайшие недели динамика рынка ОФЗ будет определяться аппетитом Минфина по размещению ОФЗ на аукционах, - отмечают эксперты в обзоре. - Как мы видели в апреле, попытка Минфина снизить доходность размещения приводит к падению спроса. Напомним, что упор при размещениях делается на длинные ОФЗ. В этом контексте итоги аукциона по размещению 14-летнего выпуска 26254 22 апреля, которые так вдохновили инвесторов на прошлой неделе, мы не считаем показательными".

Именно 22 апреля состоялась выплата купона по выпуску 26254,напоминают аналитики. Исходя из объема в обращении, купонная выплата составила внушительные 33 млрд руб., а сам выпуск 26254 22 апреля торговался с практически нулевым НКД, что также поддержало спрос на размещении. Объем размещения ОФЗ 26254 на аукционе 22 апреля составил 142,6 млрд руб. (выручка 133,7 млрд руб.), доходность по средневзвешенной цене 14,52%. В понедельник 27 апреля выпуск 26254 торгуется с доходностью 14,7%, указывают эксперты.

