Мнения аналитиков
Мнения аналитиков  /  Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели - Альфа-банк
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Что нового готовит россиянам май
В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы, пишет "Российская газета". Увеличиваются пенсии у...
 
Инфляция в РФ идет по верхней части прогнозного диапазона
Инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается сужения...
 
ЦБ не планирует ускорять процесс внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я...
 
27 апреля 2026 года 18:18

Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели - Альфа-банк

Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели, считают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров.

"Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня, перерыв составит почти 2 месяца. Мы полагаем, что в ближайшие недели динамика рынка ОФЗ будет определяться аппетитом Минфина по размещению ОФЗ на аукционах, - отмечают эксперты в обзоре. - Как мы видели в апреле, попытка Минфина снизить доходность размещения приводит к падению спроса. Напомним, что упор при размещениях делается на длинные ОФЗ. В этом контексте итоги аукциона по размещению 14-летнего выпуска 26254 22 апреля, которые так вдохновили инвесторов на прошлой неделе, мы не считаем показательными".

Именно 22 апреля состоялась выплата купона по выпуску 26254,напоминают аналитики. Исходя из объема в обращении, купонная выплата составила внушительные 33 млрд руб., а сам выпуск 26254 22 апреля торговался с практически нулевым НКД, что также поддержало спрос на размещении. Объем размещения ОФЗ 26254 на аукционе 22 апреля составил 142,6 млрд руб. (выручка 133,7 млрд руб.), доходность по средневзвешенной цене 14,52%. В понедельник 27 апреля выпуск 26254 торгуется с доходностью 14,7%, указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, индекс МосБиржи остался чуть выше 2730п
Москва. 27 апреля. Российский рынок акций начал предпраздничную торговую неделю с консолидации, фаворитами выступили бумаги нефтяных компаний на фоне выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; в остальных секторах покупатели были неактивны после негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП.    читать дальше
27 апреля 2026 года 19:32
Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря растущим ценам на нефть
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора.    читать дальше
27 апреля 2026 года 19:01
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу (полная доходность 49%), сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Норникель" раскрыл нейтральные...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:47
"Финам" сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать"
"Финам" после рассмотрения отчетности за 1К26 сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $62,1 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,1% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Компания вновь превзошла прогнозы и...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:36
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Tesla на уровне $400
Аналитики Freedom Finance Global подтверждают рекомендацию "держать" для акций Tesla с целевой ценой на уровне $400 за бумагу, сообщается в комментарии. Потенциал роста составляет порядка 7%. "Результаты компании за I квартал оказываются выше консенсус оценок, но несколько ниже наших ожиданий, -...    читать дальше
27 апреля 2026 года 17:53
Ставка ЦБ РФ может быть понижена до 14% в июне 2026г - "Газпромбанк Инвестиции"
Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июне текущего года, а к его концу - до 12% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценке экспертов, дальнейшая траектория ставки будет определяться реакцией цен на импортные...    читать дальше
27 апреля 2026 года 17:26
"Финам" понизил рейтинг акций SLB до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций SLB с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $55,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 1,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Вышедший отчет эмитента за первый квартал продемонстрировал положительный эффект...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:53
АКБФ понизил прогнозную цену акций ВСМПО-АВИСМА до 34034 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 42160,77 до 34034 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала года снизились в цене на 15%...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:27
ПСБ пока сохраняет прогноз по ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% на конец 2К26
Банк ПСБ пока сохраняет базовый прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% годовых на конец второго квартала 2026 года и 12% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова. "Мы не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки в апреле,...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:03
"Финам" повысил рейтинг акций American Express до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $364, что предполагает потенциал роста на 15,9%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Недавно опубликованная отчетность American Express за 1К 2026 оказалась...    читать дальше
27 апреля 2026 года 15:45
Рубль укрепляется к основным мировым валютам в понедельник днем благодаря растущим ценам на нефть
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора.    читать дальше
27 апреля 2026 года 15:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Норникеля на уровне 241 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 241 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за I квартал 2026 года: - Производство никеля увеличилось на 0,3% год к году и...    читать дальше
27 апреля 2026 года 14:54
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Норникеля
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 201 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. С начала марта 2026 года котировки "Норникеля" скорректировались на 15%, и эксперт считает, что текущий момент...    читать дальше
27 апреля 2026 года 14:17
Участие в размещении бондов Акрона интересно при купоне не ниже 7,2% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-03 интересно при ставке купона не ниже 7,2%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Акрон" планирует 28 апреля сбор заявок на размещение валютного выпуска серии БО-002Р-03 со сроком обращения 3,5 года. Купонный период -...    читать дальше
27 апреля 2026 года 13:48
Акции Ростелекома, Т-Технологий и Сургутнефтегаза будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Ростелекома", "Т-Технологий" и "Сургутнефтегаза" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Обыкновенные акции "Ростелекома" в конце февраля начали краткосрочный нисходящий тренд, но сейчас уперлись в поддержку в области 55 руб., - отмечает эксперт в...    читать дальше
