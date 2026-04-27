Ставка ЦБ РФ может быть понижена до 14% в июне 2026г - "Газпромбанк Инвестиции"

Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июне текущего года, а к его концу - до 12% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По оценке экспертов, дальнейшая траектория ставки будет определяться реакцией цен на импортные потребительские товары на внешние шоки, конъюнктурой валютного рынка, а также ситуацией на рынке труда, где ускоренный рост реальных зарплат за декабрь 2025 года-январь 2026 года может продолжиться на фоне повышения МРОТ на 21% с января.

