"Финам" понизил рейтинг акций SLB до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций SLB с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $55,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 1,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Вышедший отчет эмитента за первый квартал продемонстрировал положительный эффект от поглощения ChampionX, но без этого фактора основные показатели снижались из-за негативной конъюнктуры, констатирует эксперт.

По мнению Кауфмана, со второго квартала показатели SLB вне Ближнего Востока могут перейти к росту за счет улучшения конъюнктуры, однако влияние конфликта на бизнес компании в регионе во многом нивелирует позитив.

"При этом с момента идеи по акциям SLB от 16 января они выросли уже на 20% и достигли нашей целевой цены. После роста форвардный мультипликатор EV/EBITDA составляет 11,4, что уже является требовательным к будущему росту значением. На этом фоне мы меняем наш взгляд на акции компании на "нейтральный", - пишет аналитик "Финама".

SLB (бывшая Schlumberger) - крупнейшая в мире нефтесервисная компания, ее бизнес равномерно распределен по основным нефтедобывающим регионам в мире. Деятельность охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

