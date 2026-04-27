ПСБ пока сохраняет прогноз по ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% на конец 2К26

Банк ПСБ пока сохраняет базовый прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% годовых на конец второго квартала 2026 года и 12% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова.

"Мы не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки в апреле, опасаясь переохлаждения экономики. Однако ЦБ не стал этого делать, сохранив ее (по сути) на траектории нашего прогноза. Более того, в этот раз ЦБ не стал акцентировать внимание на экономике, указывая что слабая статистика первого квартала во многом связана с разовыми факторами, - пишет эксперт. - По всей видимости, регулятор не уверен в заметном отклонении экономической динамики вниз от своего базового прогноза и хочет увидеть больше данных. При этом ЦБ явно обеспокоен рисками глобальной инфляции, которые будут влиять на Россию. Пока не видим оснований менять свой базовый прогноз по ставке (13,5% на конец 2К26 и 12% на конец года)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.