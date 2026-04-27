"Финам" повысил рейтинг акций American Express до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $364, что предполагает потенциал роста на 15,9%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Недавно опубликованная отчетность American Express за 1К 2026 оказалась неплохой, несмотря на текущие повышенные макроэкономические, геополитические и другие риски, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - Так, выручка и чистая прибыль выросли двухзначными темпами в годовом выражении на фоне продолжающегося уверенного роста трат потребителей по картам компании. Менеджмент сохранил достаточно позитивные прогнозы на весь текущий год".

Между тем акции American Express заметно снизились за последние недели, с опережением "широкого рынка", что, на взгляд аналитика "Финама", выглядит неоправданным, учитывая по-прежнему сильный фундаментальный профиль компании. В связи с этим Додонов считает текущий ценовой уровень данных бумаг интересным для среднесрочных покупок.

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире.

