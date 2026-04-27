Мнения аналитиков
Рубль укрепляется к основным мировым валютам в понедельник днем благодаря растущим ценам на нефть
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Что нового готовит россиянам май
В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы, пишет "Российская газета". Увеличиваются пенсии у...
 
Инфляция в РФ идет по верхней части прогнозного диапазона
Инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается сужения...
 
ЦБ не планирует ускорять процесс внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я...
 
27 апреля 2026 года 15:45

Рубль укрепляется к основным мировым валютам в понедельник днем благодаря растущим ценам на нефть

Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 10,951 рубля, что на 2,9 копейки (на 0,26%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 7,6 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился в цене на 0,27% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,95 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,03%, до 88,03 руб./EUR1.

Банк России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он составляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

На пресс-конференции по итогам заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в этот раз рассматривалось только два варианта - снижение ставки на 0,5 процентного пункта и пауза. Это также является признаком ужесточения настроений регулятора, ведь во время мартовского заседания на столе были три варианта: пауза, снижение ставки на 0,5 процентного пункта и снижение ставки на 1 процентный пункт.

Мировые цены на нефть остаются в плюсе на торгах в понедельник, но опустились с внутридневных максимумов. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $106,4 за баррель, что на 1,02% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,74%, до $95,1 за баррель. Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $108,5 за баррель, WTI - до $97,11 за баррель.

Сообщение издания Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, вызвало осторожный оптимизм по поводу возможности урегулирования ближневосточного конфликта. Эта информация появилась после отмены второго раунда переговоров Тегерана и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Эксперты, однако, предупреждают, что оптимизм трейдеров может вскоре ослабнуть. "Время играет не на стороне оптимистов: каждый прошедший день усиливает напряженность на энергетическом рынке и усугубляет негативные последствия для экономик по всему миру", - отмечает аналитик Capital Economics Йонас Голтерман. "Тревожные сигналы зазвучат в полную силу, если Ормузский пролив не откроется в течение мая, - говорит Бьярне Шилдроп из SEB AB. - Если пролив не откроется вовремя, глобальная рецессия неизбежна".

Восстановление мирового рынка нефти по завершении ближневосточного конфликта займет несколько месяцев, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам главного аналитика банка ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "вторая половина минувшей недели ознаменовалась ростом курсовой волатильности на фоне повышения активности торгов, спровоцированного конкретизацией сроков возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. На этом фоне покупатели валюты стремились прикупить ее пораньше, не дожидаясь ослабления рубля под давлением операций Минфина, в то время как экспортеры активизировали валютные продажи в рамках подготовки к уплате основных налогов месяца. Как следствие, курсовые котировки на конец прошлой недели остались в середине текущего торгового диапазона - 10,8-11,3 руб./юань".

"В понедельник ситуация на внутреннем валютном рынке не изменится при сохранении повышенной активности как продавцов, так и покупателей валюты. Однако уже со вторника может произойти умеренный перевес факторов со стороны спроса на валюту и смещение курсовых котировок в верхнюю часть указанного торгового диапазона. В среднесрочной же перспективе видим не только устранение риска дальнейшего укрепления рубля из-за начала операций Минфина по покупке юаней, но и допускаем умеренное ослабление рубля и возвращение котировок в район 11,0-11,5 руб./юань", - отмечает Попов.

"Надежды инвесторов на скорую деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке не оправдались, и зависшие переговоры между США и Ираном поддержали рост нефтяных цен. У котировок сырья есть потенциал снижения в сторону $100 за баррель сорта Brent на новых деэскалационных заявлениях, но без конкретики пока будет сложно уйти ниже. Таким образом, диапазон 10,85-11,05 руб. за юань для валютной пары юань/рубль в целом сохраняет актуальность на ближайшее время", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, "торговый диапазон для пары доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 75-77 руб./$1, а для пары евро/рубль - 88-90 руб./EUR1. Реакция рубля на пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта была нейтральной, поскольку данное решение было ожидаемым и закладывалось в его курс участниками рынка".

"Стоимость нацвалюты в настоящее время напрямую зависит от экспортно-импортного баланса. Рост цены на нефть из-за ближневосточного конфликта вкупе с временным ослаблением американских санкций на российскую нефть на танкерах безусловно позитивно влияет на объем поступлений валютной выручки и выступает тем самым фундаментальным фактором укрепления рубля. Но есть и факторы, сдерживающие его рост. В частности, напряженности российскому рынку добавил новый пакет антироссийских санкций ЕС. Не добавляет оптимизма рублю и сообщение о возобновлении Минфином операций по бюджетному правилу уже в мае", - полагает Тимошенко.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни демонстрируют плавное снижение. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 апреля опустилась на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составила 14,37% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась на 5 базисных пунктов по отношению к пятнице и 27 апреля составила 14,75%, срочная версия на срок 3 месяца снизилась на 4 базисных пункта - до 15,32% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась за день на 3 базисных пункта - до 16,17% годовых.

MOEX$#&: BSPB, PSKB


Опубликовано: /Финмаркет/
 


27 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, индекс МосБиржи остался чуть выше 2730п
Москва. 27 апреля. Российский рынок акций начал предпраздничную торговую неделю с консолидации, фаворитами выступили бумаги нефтяных компаний на фоне выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; в остальных секторах покупатели были неактивны после негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП.
27 апреля 2026 года 19:32
Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря растущим ценам на нефть
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора.    читать дальше
27 апреля 2026 года 19:01
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу (полная доходность 49%), сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Норникель" раскрыл нейтральные...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:47
"Финам" сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать"
"Финам" после рассмотрения отчетности за 1К26 сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $62,1 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,1% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Компания вновь превзошла прогнозы и...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:36
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Tesla на уровне $400
Аналитики Freedom Finance Global подтверждают рекомендацию "держать" для акций Tesla с целевой ценой на уровне $400 за бумагу, сообщается в комментарии. Потенциал роста составляет порядка 7%. "Результаты компании за I квартал оказываются выше консенсус оценок, но несколько ниже наших ожиданий, -...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:18
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели - Альфа-банк
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели, считают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня, перерыв составит почти 2 месяца. Мы полагаем, что в ближайшие недели динамика рынка ОФЗ будет...    читать дальше
27 апреля 2026 года 17:53
Ставка ЦБ РФ может быть понижена до 14% в июне 2026г - "Газпромбанк Инвестиции"
Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июне текущего года, а к его концу - до 12% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценке экспертов, дальнейшая траектория ставки будет определяться реакцией цен на импортные...    читать дальше
27 апреля 2026 года 17:26
"Финам" понизил рейтинг акций SLB до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций SLB с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $55,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 1,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Вышедший отчет эмитента за первый квартал продемонстрировал положительный эффект...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:53
АКБФ понизил прогнозную цену акций ВСМПО-АВИСМА до 34034 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 42160,77 до 34034 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала года снизились в цене на 15%...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:27
ПСБ пока сохраняет прогноз по ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% на конец 2К26
Банк ПСБ пока сохраняет базовый прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% годовых на конец второго квартала 2026 года и 12% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова. "Мы не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки в апреле,...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:03
"Финам" повысил рейтинг акций American Express до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $364, что предполагает потенциал роста на 15,9%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Недавно опубликованная отчетность American Express за 1К 2026 оказалась...    читать дальше
27 апреля 2026 года 15:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Норникеля на уровне 241 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 241 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за I квартал 2026 года: - Производство никеля увеличилось на 0,3% год к году и...    читать дальше
27 апреля 2026 года 14:54
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Норникеля
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 201 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. С начала марта 2026 года котировки "Норникеля" скорректировались на 15%, и эксперт считает, что текущий момент...    читать дальше
27 апреля 2026 года 14:17
Участие в размещении бондов Акрона интересно при купоне не ниже 7,2% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-03 интересно при ставке купона не ниже 7,2%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Акрон" планирует 28 апреля сбор заявок на размещение валютного выпуска серии БО-002Р-03 со сроком обращения 3,5 года. Купонный период -...    читать дальше
27 апреля 2026 года 13:48
Акции Ростелекома, Т-Технологий и Сургутнефтегаза будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Ростелекома", "Т-Технологий" и "Сургутнефтегаза" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Обыкновенные акции "Ростелекома" в конце февраля начали краткосрочный нисходящий тренд, но сейчас уперлись в поддержку в области 55 руб., - отмечает эксперт в...    читать дальше
