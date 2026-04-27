Рубль укрепляется к основным мировым валютам в понедельник днем благодаря растущим ценам на нефть

Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 10,951 рубля, что на 2,9 копейки (на 0,26%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 7,6 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился в цене на 0,27% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,95 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,03%, до 88,03 руб./EUR1.

Банк России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он составляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

На пресс-конференции по итогам заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в этот раз рассматривалось только два варианта - снижение ставки на 0,5 процентного пункта и пауза. Это также является признаком ужесточения настроений регулятора, ведь во время мартовского заседания на столе были три варианта: пауза, снижение ставки на 0,5 процентного пункта и снижение ставки на 1 процентный пункт.

Мировые цены на нефть остаются в плюсе на торгах в понедельник, но опустились с внутридневных максимумов. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $106,4 за баррель, что на 1,02% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,74%, до $95,1 за баррель. Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $108,5 за баррель, WTI - до $97,11 за баррель.

Сообщение издания Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, вызвало осторожный оптимизм по поводу возможности урегулирования ближневосточного конфликта. Эта информация появилась после отмены второго раунда переговоров Тегерана и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Эксперты, однако, предупреждают, что оптимизм трейдеров может вскоре ослабнуть. "Время играет не на стороне оптимистов: каждый прошедший день усиливает напряженность на энергетическом рынке и усугубляет негативные последствия для экономик по всему миру", - отмечает аналитик Capital Economics Йонас Голтерман. "Тревожные сигналы зазвучат в полную силу, если Ормузский пролив не откроется в течение мая, - говорит Бьярне Шилдроп из SEB AB. - Если пролив не откроется вовремя, глобальная рецессия неизбежна".

Восстановление мирового рынка нефти по завершении ближневосточного конфликта займет несколько месяцев, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам главного аналитика банка ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "вторая половина минувшей недели ознаменовалась ростом курсовой волатильности на фоне повышения активности торгов, спровоцированного конкретизацией сроков возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. На этом фоне покупатели валюты стремились прикупить ее пораньше, не дожидаясь ослабления рубля под давлением операций Минфина, в то время как экспортеры активизировали валютные продажи в рамках подготовки к уплате основных налогов месяца. Как следствие, курсовые котировки на конец прошлой недели остались в середине текущего торгового диапазона - 10,8-11,3 руб./юань".

"В понедельник ситуация на внутреннем валютном рынке не изменится при сохранении повышенной активности как продавцов, так и покупателей валюты. Однако уже со вторника может произойти умеренный перевес факторов со стороны спроса на валюту и смещение курсовых котировок в верхнюю часть указанного торгового диапазона. В среднесрочной же перспективе видим не только устранение риска дальнейшего укрепления рубля из-за начала операций Минфина по покупке юаней, но и допускаем умеренное ослабление рубля и возвращение котировок в район 11,0-11,5 руб./юань", - отмечает Попов.

"Надежды инвесторов на скорую деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке не оправдались, и зависшие переговоры между США и Ираном поддержали рост нефтяных цен. У котировок сырья есть потенциал снижения в сторону $100 за баррель сорта Brent на новых деэскалационных заявлениях, но без конкретики пока будет сложно уйти ниже. Таким образом, диапазон 10,85-11,05 руб. за юань для валютной пары юань/рубль в целом сохраняет актуальность на ближайшее время", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, "торговый диапазон для пары доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 75-77 руб./$1, а для пары евро/рубль - 88-90 руб./EUR1. Реакция рубля на пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта была нейтральной, поскольку данное решение было ожидаемым и закладывалось в его курс участниками рынка".

"Стоимость нацвалюты в настоящее время напрямую зависит от экспортно-импортного баланса. Рост цены на нефть из-за ближневосточного конфликта вкупе с временным ослаблением американских санкций на российскую нефть на танкерах безусловно позитивно влияет на объем поступлений валютной выручки и выступает тем самым фундаментальным фактором укрепления рубля. Но есть и факторы, сдерживающие его рост. В частности, напряженности российскому рынку добавил новый пакет антироссийских санкций ЕС. Не добавляет оптимизма рублю и сообщение о возобновлении Минфином операций по бюджетному правилу уже в мае", - полагает Тимошенко.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни демонстрируют плавное снижение. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 апреля опустилась на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составила 14,37% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась на 5 базисных пунктов по отношению к пятнице и 27 апреля составила 14,75%, срочная версия на срок 3 месяца снизилась на 4 базисных пункта - до 15,32% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась за день на 3 базисных пункта - до 16,17% годовых.

