"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Норникеля на уровне 241 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 241 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Компания опубликовала производственные результаты за I квартал 2026 года:

- Производство никеля увеличилось на 0,3% год к году и составило 41,7 тыс. тонн.

- Производство меди снизилось на 10%, до 98,7 тыс. тонн.

- Производство палладия снизилось на 18%, до 608 тыс. тройских унций.

- Производство платины снизилось на 24%, до 136 тыс. тройских унций.

- Производство меди увеличилось на 6%, до 18,5 тыс. тонн.

"Производственные результаты за I квартал 2026 года в целом выглядят нейтрально, - отмечают эксперты. - Компания показала стабильный выпуск никеля, тогда как по ряду других металлов наблюдалось снижение объемов, включая медь, палладий и платину. Такая динамика во многом отражает особенности производственного графика и базу сравнения, а не ухудшение фундаментальной картины бизнеса".

Ключевым позитивным моментом эксперты считают подтверждение менеджментом компании производственного прогноза на весь 2026 год, что снижает опасения рынка относительно возможного пересмотра ожиданий и указывает на сохранение контроля над операционной деятельностью.

