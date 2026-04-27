Участие в размещении бондов Акрона интересно при купоне не ниже 7,2% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-03 интересно при ставке купона не ниже 7,2%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Акрон" планирует 28 апреля сбор заявок на размещение валютного выпуска серии БО-002Р-03 со сроком обращения 3,5 года. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 8,25% (YTM 8,57%). Платежи по выпуску предполагаются в юанях либо в рублях по желанию инвестора. Дата размещения - 30 апреля.

"Условия по новой бумаге предполагают высокую премию к юаневым выпускам эмитентов с рейтингом ААА, торгующимся с доходностью не выше 7,5%. На наш взгляд, участие в размещении интересно при снижении купона не более чем до 7,2% (YTM 7,44%)", - отмечают эксперты Александр Афонин и Эльдар Каров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.