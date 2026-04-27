27 апреля 2026 года 14:17
Участие в размещении бондов Акрона интересно при купоне не ниже 7,2% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-03 интересно при ставке купона не ниже 7,2%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Акрон" планирует 28 апреля сбор заявок на размещение валютного выпуска серии БО-002Р-03 со сроком обращения 3,5 года. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 8,25% (YTM 8,57%). Платежи по выпуску предполагаются в юанях либо в рублях по желанию инвестора. Дата размещения - 30 апреля. "Условия по новой бумаге предполагают высокую премию к юаневым выпускам эмитентов с рейтингом ААА, торгующимся с доходностью не выше 7,5%. На наш взгляд, участие в размещении интересно при снижении купона не более чем до 7,2% (YTM 7,44%)", - отмечают эксперты Александр Афонин и Эльдар Каров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКРОН-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
27 апреля 2026 года 19:41
Москва. 27 апреля. Российский рынок акций начал предпраздничную торговую неделю с консолидации, фаворитами выступили бумаги нефтяных компаний на фоне выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; в остальных секторах покупатели были неактивны после негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП. читать дальше
.27 апреля 2026 года 19:32
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора. читать дальше
.27 апреля 2026 года 19:01
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу (полная доходность 49%), сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Норникель" раскрыл нейтральные... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:47
"Финам" после рассмотрения отчетности за 1К26 сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $62,1 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,1% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Компания вновь превзошла прогнозы и... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:36
Аналитики Freedom Finance Global подтверждают рекомендацию "держать" для акций Tesla с целевой ценой на уровне $400 за бумагу, сообщается в комментарии. Потенциал роста составляет порядка 7%. "Результаты компании за I квартал оказываются выше консенсус оценок, но несколько ниже наших ожиданий, -... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:18
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели, считают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня, перерыв составит почти 2 месяца. Мы полагаем, что в ближайшие недели динамика рынка ОФЗ будет... читать дальше
.27 апреля 2026 года 17:53
Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июне текущего года, а к его концу - до 12% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценке экспертов, дальнейшая траектория ставки будет определяться реакцией цен на импортные... читать дальше
.27 апреля 2026 года 17:26
"Финам" понизил рейтинг акций SLB с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $55,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 1,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Вышедший отчет эмитента за первый квартал продемонстрировал положительный эффект... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:53
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 42160,77 до 34034 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала года снизились в цене на 15%... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:27
Банк ПСБ пока сохраняет базовый прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% годовых на конец второго квартала 2026 года и 12% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова. "Мы не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки в апреле,... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:03
"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $364, что предполагает потенциал роста на 15,9%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Недавно опубликованная отчетность American Express за 1К 2026 оказалась... читать дальше
.27 апреля 2026 года 15:45
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора. читать дальше
.27 апреля 2026 года 15:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 241 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за I квартал 2026 года: - Производство никеля увеличилось на 0,3% год к году и... читать дальше
.27 апреля 2026 года 14:54
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 201 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. С начала марта 2026 года котировки "Норникеля" скорректировались на 15%, и эксперт считает, что текущий момент... читать дальше
.27 апреля 2026 года 13:48
Акции "Ростелекома", "Т-Технологий" и "Сургутнефтегаза" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Обыкновенные акции "Ростелекома" в конце февраля начали краткосрочный нисходящий тренд, но сейчас уперлись в поддержку в области 55 руб., - отмечает эксперт в... читать дальше
