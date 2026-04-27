Рубль утром продолжил укрепляться, отыгрывая рост цен нефть и итоги пятничного заседания ЦБ

Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже при открытии торгов в понедельник; рубль укрепился, отыгрывая как фактор растущих цен на нефть, так и итоги пятничного заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более "жесткими" в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), нежели прогнозировал рынок.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,933 руб. (-4,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,4 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Банк России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он составляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

На пресс-конференции по итогам заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в этот раз рассматривалось только два варианта - снижение ставки на 0,5 процентного пункта и пауза. Это также является признаком ужесточения настроений регулятора, ведь во время прошлого заседания на столе были три варианта: пауза, снижение ставки на 0,5 процентного пункта и снижение ставки на 1 процентный пункт.

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник утром в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $107,57 за баррель, что на 2,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,25%, до $105,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 2,01%, до $96,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 1,5%, до $94,4 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.

Переговоры США и Ирана в минувшие выходные вновь не состоялись, и Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то что министр иностранных дел Ирана прибыл на переговоры. Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний срок, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Восстановление мирового рынка нефти по завершении ближневосточного конфликта займет несколько месяцев, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам главного аналитика банка ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "вторая половина минувшей недели ознаменовалась ростом курсовой волатильности на фоне повышения активности торгов, спровоцированного конкретизацией сроков возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. На этом фоне покупатели валюты стремились прикупить ее пораньше, не дожидаясь ослабления рубля под давлением операций Минфина, в то время как экспортеры активизировали валютные продажи в рамках подготовки к уплате основных налогов месяца. Как следствие, курсовые котировки на конец прошлой недели остались в середине текущего торгового диапазона - 10,8-11,3 руб./юань".

"В понедельник ситуация на внутреннем валютном рынке не изменится при сохранении повышенной активности как продавцов, так и покупателей валюты. Однако уже со вторника может произойти умеренный перевес факторов со стороны спроса на валюту и смещение курсовых котировок в верхнюю часть указанного торгового диапазона. В среднесрочной же перспективе видим не только устранение риска дальнейшего укрепления рубля из-за начала операций Минфина по покупке юаней, но и допускаем умеренное ослабление рубля и возвращение котировок в район 11,0-11,5 руб./юань", - отмечает Попов.