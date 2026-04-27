Вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. в июне - Альфа-банк

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. на заседании 19 июня, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

"В прошлую пятницу ЦБ РФ снизил ставку на 50 б. п. до 14,5% в рамках наших ожиданий и консенсуса аналитиков, - пишут эксперты в обзоре. - Хотя вербальный сигнал в пресс-релизе остался неизменным - регулятор будет "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" - риторика председателя ЦБ РФ на пресс конференции звучала сдержанно".

Аналитики Альфа-банка обратили внимание на то, что регулятор сузил прогнозный интервал ставки на 2026 год с 13,5-14,5% до 14,0-14,5%. На их взгляд, такой диапазон ставки на текущий год предполагает, что в худшем сценарии ставка на конец текущего года составит только 13,75%, а в лучшем случае она все еще может снизиться до 12%.

По мнению экспертов, на пресс-конференции было два ключевых фактора в пользу снижения ставки - это динамика инфляции и показатели роста экономики. "К сожалению, комментарии главы ЦБ РФ развеяли эти настроения, - отмечают Орлова и Кобяк. - Во-первых, Э. Набиуллина отметила, что инфляция в устойчивой части остается в интервале 4-5% с середины 2025 года. и не снижается. Кроме того, она обозначила, что динамика инфляции текущего года складывается по верхней границе прогноза 4,5-5,5% на этот год, и именно это потребовало подтягивания интервала прогнозной ставки на 2026 год вверх. Во-вторых, взгляд регулятора на динамику экономики не стал более осторожным. В-третьих, весь спектр проинфляционных рисков остается на повестке дня".

В свете этих рисков у экспертов Альфа-банка складывается впечатление, что незначительное изменение прогнозного интервала по ставке на 2027 год с 8-9% до 8-10% может быть связано с намерением ЦБ РФ дождаться конкретных вводных по бюджету - это сохраняет риски того, что на следующем опорном заседании возможно повышение прогнозного диапазона ключевой ставки на 2027 год.

"С точки зрения будущих шагов важно отметить, что за счет календарного фактора динамика экономики в 2К26 будет складываться по сильной траектории, - указывают аналитики. - На этом фоне снижение ставки на 100 б.п. уже не представляется возможным, однако высокий уровень текущей ставки также делает маловероятным и выбор в пользу паузы. В результате мы полагаем, что на заседании 19 июня возрастает вероятность снижения ставки на 25 б.п. С учетом последних вводных от ЦБ РФ мы сохраняем наш прогноз по ставке на уровне 13% на конец текущего года".

