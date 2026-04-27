Цена акций Самолета в ближайшее время, вероятно, останется под давлением - "Цифра брокер"

Котировки акций ГК "Самолет" в ближайшее время, вероятно, останутся под давлением высокой ключевой ставки Банка России, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год.

Выручка компании выросла на 8% по сравнению с 2024 годом, достигнув 366,8 млрд руб., чистый убыток составил 2,3 млрд руб. против чистой прибыли в 8,2 млрд руб. годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 15% и составила 125 млрд руб. Соотношение чистого долга за вычетом проектного долга и остатков на счетах эскроу к скорректированной EBITDA составило 2,98x.

Тем не менее, отмечают эксперты, компания сохраняет лидерство по объемам текущего строительства.

"На наш взгляд, акции застройщика в ближайшее время останутся под давлением высокой ключевой ставки ЦБ РФ, которая ограничивает доступность ипотеки", - пишут аналитики в комментарии.

