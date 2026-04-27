"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Самолета

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ГК "Самолет" и подтверждает целевую цену на уровне 1400 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 121%, сообщается в обзоре аналитиков.

"Оцениваем результаты "Самолета" за 2025 год по МСФО нейтрально,- пишет эксперт Артем Перминов. - Цифры в целом превзошли наши ожидания. Отдельно отмечаем рост показателей рентабельности благодаря фокусу менеджмента на управление операционными затратами и себестоимостью".

Однако аналитик не ждет, что отчет окажет значимое влияние на котировки: рынок сейчас больше сфокусирован на операционных и финансовых результатах за I квартал и I полугодие 2026 года.

"Сохраняем "Позитивный" взгляд на акции Группы, но отмечаем при этом высокий риск инвестиций, связанный с давлением долговой нагрузки", - указывает Перминов.

