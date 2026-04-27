Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 75-77 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 75-77 руб./$1, по паре рубль/евро - 88-90 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Решение немного снизить ключевую ставку на 0,5% было ожидаемо рынком, отмечает эксперт в комментарии. Реакция рубля на решение ЦБ была нейтральной, поскольку данное решение закладывалось в его курс участниками рынка.

"Стоимость национальной валюты напрямую зависит от экспортно-импортного баланса, - подчеркивает Тимошенко. - Рост цены на нефть из-за ближневосточного конфликта вкупе с временным ослаблением американских санкций на российскую нефть на танкерах безусловно влияет на поступление валютной выручки и выступает фактором укрепления рубля. При этом напряженности российскому рынку добавил свежий пакет санкций ЕС. Не добавило оптимизма рублю - сообщение о возобновлении операций по бюджетному правилу уже в мае".

Тем временем на стороне американского доллара, по мнению аналитика, может оказаться статистика по деловой активности в США, которая в апреле показала восстановление после значительного замедления месяцем ранее. Апрельский индекс PMI для обширного сектора услуг в США вырос до 51,3 с 49,8 в марте.

