Волатильность торгов на валютном рынке РФ останется повышенной в понедельник - ПСБ

Волатильность торгов на российском валютном рынке останется повышенной в понедельник, курс пары юань/рубль будет в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Полагаем, что в понедельник ситуация на валютном рынке не изменится при сохранении повышенной активности как продавцов, так и покупателей валюты, пишет эксперт в комментарии. - Однако уже со вторника допускаем некоторый умеренный перевес факторов со стороны спроса на валюту и смещение курсовых котировок в верхнюю часть указанного торгового диапазона. В среднесрочной перспективе видим не только устранение риска дальнейшего укрепления рубля из-за начала операций Минфина по покупке юаней, но и допускаем умеренное ослабление рубля и возвращение котировок в район 11-11,5 руб. за юань".

