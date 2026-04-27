Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться, отыгрывая итоги пятничного заседания ЦБ РФ

Москва. 27 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут снизиться, отыгрывая итоги пятничного заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более "жесткими" в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), нежели прогнозировал рынок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он составляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена поездки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с Ираном не означает возобновления боевых действий. "Нет, это не означает этого. Мы еще не думали о таком (о возобновлении военной операции - ИФ)", - приводит ответ Трампа на соответствующий вопрос портал Axios.

Ранее в субботу Трамп заявил, что решил не давать разрешение Уиткоффу и Кушнеру на поездку в Пакистан для переговоров с Ираном. "Они больше не будут совершать 18-часовые перелеты лишь для того, чтобы посидеть там и проводить бесполезные обсуждения", - приводит его слова Fox News. Говоря о дальнейшем переговорном процессе, Трамп отметил, что "иранцы могут связаться с нами в любое время, когда захотят". По его словам, телефонные контакты были бы проще, чем очные переговоры.

Трамп полагает, что соглашение с Тегераном должно выглядеть "несложно" и заключаться лишь в том, что "у Ирана не может быть ядерного оружия". По словам американского лидера, уже после того, как он отменил вылет своих переговорщиков в Пакистан, Иран почти сразу предложил более выгодные для США условия решения конфликта. "Они предлагали многое, но этого было недостаточно", - сказал Трамп.

Корабли и вертолеты ВМС США с начала морской блокады перехватили 38 связанных с Ираном торговых судов, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). "ВМС США продолжают обеспечивать блокаду иранских портов, препятствуя входу и выходу судов. Американские силы приказали 38 судам развернуться или вернуться в порт", - говорится в сообщении.

В частности, в субботу в Аравийском море вертолет ВМС США, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney, перехватил торговое судно Sevan, находящееся под американскими санкциями. По указанию американских военных оно было направлено обратно в Иран, отметили в CENTCOM. Кроме того, на минувшей неделе два подсанкционных нефтяных танкера иранского "теневого флота" - Majestic X и Tifani были захвачены в Индийском океане силами Индо-Тихоокеанского командования США.

"Мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, - везде, где они действуют", - подчеркнули в командовании.

В свою очередь центральный штаб вооруженных сил Ирана в субботу пригрозил принять ответные меры в связи с блокадой иранских портов ВМС США, передает государственное телевидение IRIB. "Если агрессивные американские военные продолжат блокаду, бандитизм и пиратство в регионе, они должны быть готовы к ответным действиям со стороны мощных вооруженных сил Ирана", - говорится в заявлении. "Мы готовы и полны решимости, отслеживая поведение и передвижения врагов в регионе и продолжая контролировать стратегически важный Ормузский пролив, нанести еще больший ущерб американским и сионистским врагам в случае новой агрессии", - добавили в штабе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что осуществил перехват двух контейнеровозов из-за их связей с Израилем, сообщает в воскресенье Press TV. "Два связанных с Израилем контейнеровоза - MSC Francesca и Epaminondas - сейчас оказались под полным контролем ВМС КСИР. Они бросили якорь около Ормузского пролива", - информирует телеканал. По информации службы мониторинга MarineTraffic, MSC Francesca ходит под флагом Панамы, а Epaminondas - под флагом Либерии. По последним данным, оба судна находятся в Оманском заливе вблизи побережья Ирана.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в пятницу: Dow Jones закрылся в минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq поднялись до рекордных максимумов. Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и квартальные отчетности компаний. Как показали опубликованные в пятницу окончательные данные Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в апреле упал до рекордно низких 49,8 пункта, но оказался выше предварительной оценки. В марте значение индикатора составило 53,3 пункта. Ранее сообщалось о его снижении в апреле до 47,6 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в понедельник. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, где вновь провалилась попытка организовать переговоры между Вашингтоном и Тегераном, а Ормузский пролив остается в целом закрытым. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,3%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 2,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник утром в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $107,54 за баррель, что на 2,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,25%, до $105,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,93%, до $96,22 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 1,5%, до $94,4 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.

Переговоры США и Ирана в минувшие выходные вновь не состоялись, и Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт. Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то что министр иностранных дел Ирана прибыл на переговоры. Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний срок, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Восстановление мирового рынка нефти по завершении ближневосточного конфликта займет несколько месяцев, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,66 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,128 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 апреля снизился всего на 0,02% и составил 120,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1275,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,47%), "РЖД-001Р-21R" (+0,34%) и "РЖД-001P-06R" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,73%), "РЖД-28" (-0,39%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) 28 апреля начнет размещение дополнительного выпуска 3-летних облигаций серии 03-01 объемом 1 млрд рублей. Размещение основного выпуска внебиржевых облигаций для населения серии 03-01 объемом 2 млрд рублей проходило с 29 декабря 2025 года по 30 марта 2026 года на маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи. По выпуску выплачиваются плавающие ежемесячные купоны, привязанные к ключевой ставке Банка России (ключевая ставка плюс 0,7 процентного пункта).

ООО "Торговый дом РКС" установило ставки 1-36-го купонов 3-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 600 млн рублей на уровне 25,5% годовых. Компания планирует 29 апреля начать размещение данного выпуска бондов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ООО "Совкомбанк факторинг" установило ставки 1-4-го купонов годовых облигаций серии 002P-06 на уровне 13,2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 24 апреля. По выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны. Объем займа пока не раскрывается.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставки 18-19 купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 17,5% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 600 млн рублей в ноябре 2017 года.

Компания "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установила ставку 37-го купона 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей на уровне 27% годовых. Компания начала размещение бондов в мае 2023 года и закончила в апреле 2024 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 15% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") 23 апреля погасило часть ранее выкупленных по офертам облигаций серий 001Р-02, 001Р-04 и 001Р-05. В марте компания выкупала в рамках добровольных оферт облигации данных серий, которые погашаются в текущем году. Цена приобретения серий 001Р-02 и 001Р-05 составила 96% от номинала, серии 001Р-04 - 90% от номинала. В итоге было выкуплено 392 тыс. 153 облигации серии 001Р-02 (8,7% от выпуска на 4,5 млрд рублей), 185 тыс. 403 облигации серии 001Р-04 (5,3% от выпуска на 3,5 млрд рублей) и 116 тыс. 554 облигации серии 001Р-05 (5,8% от выпуска на 2 млрд рублей). Все они погашены. Дата полного погашения выпуска серии 001Р-02 - 22 мая, серии 001Р-05 - 12 мая и серии 001Р-04 - 8 октября. В обращении в результате досрочного частичного погашения остаются облигации выпуска 001Р-02 на 4,1 млрд рублей, выпуска 001Р-05 - на 1,88 млрд рублей и выпуска 001Р-04 - на 3,3 млрд рублей.