Мнения аналитиков
Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться, отыгрывая итоги пятничного заседания ЦБ РФ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Что нового готовит россиянам май
В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы, пишет "Российская газета". Увеличиваются пенсии у...
 
Инфляция в РФ идет по верхней части прогнозного диапазона
Инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается сужения...
 
ЦБ не планирует ускорять процесс внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я...
 
27 апреля 2026 года 09:59

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться, отыгрывая итоги пятничного заседания ЦБ РФ

Москва. 27 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут снизиться, отыгрывая итоги пятничного заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более "жесткими" в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), нежели прогнозировал рынок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он составляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена поездки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с Ираном не означает возобновления боевых действий. "Нет, это не означает этого. Мы еще не думали о таком (о возобновлении военной операции - ИФ)", - приводит ответ Трампа на соответствующий вопрос портал Axios.

Ранее в субботу Трамп заявил, что решил не давать разрешение Уиткоффу и Кушнеру на поездку в Пакистан для переговоров с Ираном. "Они больше не будут совершать 18-часовые перелеты лишь для того, чтобы посидеть там и проводить бесполезные обсуждения", - приводит его слова Fox News. Говоря о дальнейшем переговорном процессе, Трамп отметил, что "иранцы могут связаться с нами в любое время, когда захотят". По его словам, телефонные контакты были бы проще, чем очные переговоры.

Трамп полагает, что соглашение с Тегераном должно выглядеть "несложно" и заключаться лишь в том, что "у Ирана не может быть ядерного оружия". По словам американского лидера, уже после того, как он отменил вылет своих переговорщиков в Пакистан, Иран почти сразу предложил более выгодные для США условия решения конфликта. "Они предлагали многое, но этого было недостаточно", - сказал Трамп.

Корабли и вертолеты ВМС США с начала морской блокады перехватили 38 связанных с Ираном торговых судов, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). "ВМС США продолжают обеспечивать блокаду иранских портов, препятствуя входу и выходу судов. Американские силы приказали 38 судам развернуться или вернуться в порт", - говорится в сообщении.

В частности, в субботу в Аравийском море вертолет ВМС США, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney, перехватил торговое судно Sevan, находящееся под американскими санкциями. По указанию американских военных оно было направлено обратно в Иран, отметили в CENTCOM. Кроме того, на минувшей неделе два подсанкционных нефтяных танкера иранского "теневого флота" - Majestic X и Tifani были захвачены в Индийском океане силами Индо-Тихоокеанского командования США.

"Мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, - везде, где они действуют", - подчеркнули в командовании.

В свою очередь центральный штаб вооруженных сил Ирана в субботу пригрозил принять ответные меры в связи с блокадой иранских портов ВМС США, передает государственное телевидение IRIB. "Если агрессивные американские военные продолжат блокаду, бандитизм и пиратство в регионе, они должны быть готовы к ответным действиям со стороны мощных вооруженных сил Ирана", - говорится в заявлении. "Мы готовы и полны решимости, отслеживая поведение и передвижения врагов в регионе и продолжая контролировать стратегически важный Ормузский пролив, нанести еще больший ущерб американским и сионистским врагам в случае новой агрессии", - добавили в штабе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что осуществил перехват двух контейнеровозов из-за их связей с Израилем, сообщает в воскресенье Press TV. "Два связанных с Израилем контейнеровоза - MSC Francesca и Epaminondas - сейчас оказались под полным контролем ВМС КСИР. Они бросили якорь около Ормузского пролива", - информирует телеканал. По информации службы мониторинга MarineTraffic, MSC Francesca ходит под флагом Панамы, а Epaminondas - под флагом Либерии. По последним данным, оба судна находятся в Оманском заливе вблизи побережья Ирана.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в пятницу: Dow Jones закрылся в минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq поднялись до рекордных максимумов. Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и квартальные отчетности компаний. Как показали опубликованные в пятницу окончательные данные Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в апреле упал до рекордно низких 49,8 пункта, но оказался выше предварительной оценки. В марте значение индикатора составило 53,3 пункта. Ранее сообщалось о его снижении в апреле до 47,6 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в понедельник. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, где вновь провалилась попытка организовать переговоры между Вашингтоном и Тегераном, а Ормузский пролив остается в целом закрытым. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,3%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 2,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник утром в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $107,54 за баррель, что на 2,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,25%, до $105,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,93%, до $96,22 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 1,5%, до $94,4 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.

Переговоры США и Ирана в минувшие выходные вновь не состоялись, и Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт. Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то что министр иностранных дел Ирана прибыл на переговоры. Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний срок, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Восстановление мирового рынка нефти по завершении ближневосточного конфликта займет несколько месяцев, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,66 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,128 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 апреля снизился всего на 0,02% и составил 120,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1275,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,47%), "РЖД-001Р-21R" (+0,34%) и "РЖД-001P-06R" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,73%), "РЖД-28" (-0,39%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) 28 апреля начнет размещение дополнительного выпуска 3-летних облигаций серии 03-01 объемом 1 млрд рублей. Размещение основного выпуска внебиржевых облигаций для населения серии 03-01 объемом 2 млрд рублей проходило с 29 декабря 2025 года по 30 марта 2026 года на маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи. По выпуску выплачиваются плавающие ежемесячные купоны, привязанные к ключевой ставке Банка России (ключевая ставка плюс 0,7 процентного пункта).

ООО "Торговый дом РКС" установило ставки 1-36-го купонов 3-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 600 млн рублей на уровне 25,5% годовых. Компания планирует 29 апреля начать размещение данного выпуска бондов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ООО "Совкомбанк факторинг" установило ставки 1-4-го купонов годовых облигаций серии 002P-06 на уровне 13,2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 24 апреля. По выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны. Объем займа пока не раскрывается.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставки 18-19 купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 17,5% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 600 млн рублей в ноябре 2017 года.

Компания "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установила ставку 37-го купона 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей на уровне 27% годовых. Компания начала размещение бондов в мае 2023 года и закончила в апреле 2024 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 15% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") 23 апреля погасило часть ранее выкупленных по офертам облигаций серий 001Р-02, 001Р-04 и 001Р-05. В марте компания выкупала в рамках добровольных оферт облигации данных серий, которые погашаются в текущем году. Цена приобретения серий 001Р-02 и 001Р-05 составила 96% от номинала, серии 001Р-04 - 90% от номинала. В итоге было выкуплено 392 тыс. 153 облигации серии 001Р-02 (8,7% от выпуска на 4,5 млрд рублей), 185 тыс. 403 облигации серии 001Р-04 (5,3% от выпуска на 3,5 млрд рублей) и 116 тыс. 554 облигации серии 001Р-05 (5,8% от выпуска на 2 млрд рублей). Все они погашены. Дата полного погашения выпуска серии 001Р-02 - 22 мая, серии 001Р-05 - 12 мая и серии 001Р-04 - 8 октября. В обращении в результате досрочного частичного погашения остаются облигации выпуска 001Р-02 на 4,1 млрд рублей, выпуска 001Р-05 - на 1,88 млрд рублей и выпуска 001Р-04 - на 3,3 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


27 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, индекс МосБиржи остался чуть выше 2730п
Москва. 27 апреля. Российский рынок акций начал предпраздничную торговую неделю с консолидации, фаворитами выступили бумаги нефтяных компаний на фоне выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; в остальных секторах покупатели были неактивны после негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП.    читать дальше
27 апреля 2026 года 19:32
Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря растущим ценам на нефть
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора.    читать дальше
27 апреля 2026 года 19:01
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу (полная доходность 49%), сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Норникель" раскрыл нейтральные...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:47
"Финам" сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать"
"Финам" после рассмотрения отчетности за 1К26 сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $62,1 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,1% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Компания вновь превзошла прогнозы и...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:36
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Tesla на уровне $400
Аналитики Freedom Finance Global подтверждают рекомендацию "держать" для акций Tesla с целевой ценой на уровне $400 за бумагу, сообщается в комментарии. Потенциал роста составляет порядка 7%. "Результаты компании за I квартал оказываются выше консенсус оценок, но несколько ниже наших ожиданий, -...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:18
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели - Альфа-банк
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели, считают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня, перерыв составит почти 2 месяца. Мы полагаем, что в ближайшие недели динамика рынка ОФЗ будет...    читать дальше
27 апреля 2026 года 17:53
Ставка ЦБ РФ может быть понижена до 14% в июне 2026г - "Газпромбанк Инвестиции"
Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июне текущего года, а к его концу - до 12% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценке экспертов, дальнейшая траектория ставки будет определяться реакцией цен на импортные...    читать дальше
27 апреля 2026 года 17:26
"Финам" понизил рейтинг акций SLB до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций SLB с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $55,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 1,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Вышедший отчет эмитента за первый квартал продемонстрировал положительный эффект...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:53
АКБФ понизил прогнозную цену акций ВСМПО-АВИСМА до 34034 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 42160,77 до 34034 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала года снизились в цене на 15%...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:27
ПСБ пока сохраняет прогноз по ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% на конец 2К26
Банк ПСБ пока сохраняет базовый прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% годовых на конец второго квартала 2026 года и 12% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова. "Мы не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки в апреле,...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:03
"Финам" повысил рейтинг акций American Express до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $364, что предполагает потенциал роста на 15,9%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Недавно опубликованная отчетность American Express за 1К 2026 оказалась...    читать дальше
27 апреля 2026 года 15:45
Рубль укрепляется к основным мировым валютам в понедельник днем благодаря растущим ценам на нефть
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора.    читать дальше
27 апреля 2026 года 15:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Норникеля на уровне 241 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 241 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за I квартал 2026 года: - Производство никеля увеличилось на 0,3% год к году и...    читать дальше
27 апреля 2026 года 14:54
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Норникеля
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 201 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. С начала марта 2026 года котировки "Норникеля" скорректировались на 15%, и эксперт считает, что текущий момент...    читать дальше
27 апреля 2026 года 14:17
Участие в размещении бондов Акрона интересно при купоне не ниже 7,2% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-03 интересно при ставке купона не ниже 7,2%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Акрон" планирует 28 апреля сбор заявок на размещение валютного выпуска серии БО-002Р-03 со сроком обращения 3,5 года. Купонный период -...    читать дальше
