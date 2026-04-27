Рынок акций сохранит коррекционное настроение в начале недели - ПСБ

Российский рынок акций сохранит коррекционное настроение в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Индекс Мосбиржи может продолжить в понедельник откат в направлении зоны 2680-2700 пунктов, выступающей ближайшей технической поддержкой, на фоне ухудшения видов на ключевую ставку ЦБ РФ и, как следствие, повышения макроэкономических рисков, отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.