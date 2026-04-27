Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2700-2750п - "Цифра брокер"
27 апреля 2026 года 09:36
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2700-2750п - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2700-2750 пунктов в начале текущей недели, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов, пробой которой может ускорить снижение, сопротивление теперь закрепилось на уровне 2800 пунктов, отмечают эксперты. Главными драйверами для рынка станут корпоративные отчеты, указывают аналитики инвесткомпании в комментарии: инвесторы будут следить за публикациями МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон" за I квартал 2026 года (вторник, 28 апреля). Также в фокусе внимания останутся геополитический фон и динамика нефтяных котировок на фоне ситуации в Ормузском проливе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
27 апреля 2026 года 19:41
Москва. 27 апреля. Российский рынок акций начал предпраздничную торговую неделю с консолидации, фаворитами выступили бумаги нефтяных компаний на фоне выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; в остальных секторах покупатели были неактивны после негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП. читать дальше
.27 апреля 2026 года 19:32
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора. читать дальше
.27 апреля 2026 года 19:01
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу (полная доходность 49%), сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Норникель" раскрыл нейтральные... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:47
"Финам" после рассмотрения отчетности за 1К26 сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $62,1 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,1% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Компания вновь превзошла прогнозы и... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:36
Аналитики Freedom Finance Global подтверждают рекомендацию "держать" для акций Tesla с целевой ценой на уровне $400 за бумагу, сообщается в комментарии. Потенциал роста составляет порядка 7%. "Результаты компании за I квартал оказываются выше консенсус оценок, но несколько ниже наших ожиданий, -... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:18
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели, считают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня, перерыв составит почти 2 месяца. Мы полагаем, что в ближайшие недели динамика рынка ОФЗ будет... читать дальше
.27 апреля 2026 года 17:53
Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июне текущего года, а к его концу - до 12% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценке экспертов, дальнейшая траектория ставки будет определяться реакцией цен на импортные... читать дальше
.27 апреля 2026 года 17:26
"Финам" понизил рейтинг акций SLB с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $55,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 1,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Вышедший отчет эмитента за первый квартал продемонстрировал положительный эффект... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:53
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 42160,77 до 34034 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала года снизились в цене на 15%... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:27
Банк ПСБ пока сохраняет базовый прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% годовых на конец второго квартала 2026 года и 12% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова. "Мы не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки в апреле,... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:03
"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $364, что предполагает потенциал роста на 15,9%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Недавно опубликованная отчетность American Express за 1К 2026 оказалась... читать дальше
.27 апреля 2026 года 15:45
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора. читать дальше
.27 апреля 2026 года 15:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 241 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за I квартал 2026 года: - Производство никеля увеличилось на 0,3% год к году и... читать дальше
.27 апреля 2026 года 14:54
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 201 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. С начала марта 2026 года котировки "Норникеля" скорректировались на 15%, и эксперт считает, что текущий момент... читать дальше
.27 апреля 2026 года 14:17
Участие в размещении юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-03 интересно при ставке купона не ниже 7,2%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Акрон" планирует 28 апреля сбор заявок на размещение валютного выпуска серии БО-002Р-03 со сроком обращения 3,5 года. Купонный период -... читать дальше
