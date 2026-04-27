Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2700-2750п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2700-2750 пунктов в начале текущей недели, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов, пробой которой может ускорить снижение, сопротивление теперь закрепилось на уровне 2800 пунктов, отмечают эксперты.

Главными драйверами для рынка станут корпоративные отчеты, указывают аналитики инвесткомпании в комментарии: инвесторы будут следить за публикациями МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон" за I квартал 2026 года (вторник, 28 апреля). Также в фокусе внимания останутся геополитический фон и динамика нефтяных котировок на фоне ситуации в Ормузском проливе.

