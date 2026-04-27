S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в пятницу: Dow Jones закрылся в минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq поднялись до рекордных максимумов.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и квартальные отчетности компаний.

Как показали опубликованные в пятницу окончательные данные Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в апреле упал до рекордно низких 49,8 пункта, но оказался выше предварительной оценки. Значение индикатора составило 49,8 пункта против 53,3 пункта в марте. Ранее сообщалось о его снижении до 47,6 пункта.

Самый сильный подъем среди компонентов индекса S&P 500 показала Intel Corp. (SPB: INTC), нарастившая капитализацию на 23,6% после сильной отчетности и квартального прогноза.

Бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подорожали на 13,9%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 11,1%, Synopsys Inc. - на 9,6%, Super Micro Computer - на 8,7%, Newmont Corp. - на 8,7%, Constellation Energy - на 7,1%.

Стоимость акций нефтесервисной Baker Hughes Co. повысилась на 6,9% на позитивных квартальных результатах.

Лидером роста в составе Dow Jones стала Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+4,3%).

Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 3,5% после сообщения компании о том, что ее облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) заключило с Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) соглашение о масштабном развертывании центральных процессоров AWS Graviton. Котировки Meta повысились на 2,4%.

Alphabet Inc. (SPB: GOOG) прибавила 1,6% рыночной стоимости. Ранее принадлежащая ей Google объявила о намерении инвестировать до $40 млрд в ИИ-стартап Anthropic.

Стоимость бумаг Procter & Gamble Co. (SPB: PG) поднялась на 2,5%. Скорректированная прибыль и выручка производителя потребительских товаров в январе-марте превзошли ожидания рынка.

Акции Charter Communications подешевели на 25,5%, продемонстрировав самое значительное падение в S&P 500 после разочаровывающей квартальной отчетности компании. Один из крупнейших в США операторов кабельного телевидения отчитался о более существенном, чем ожидали эксперты, сокращении числа подписчиков на услуги широкополосной связи, а также более низкой прибыли в расчете на акцию.

Негативную динамику показали Comcast Corp. (-12,9%), Erie Indemnity (-6,1%), Boston Scientific (-5,5%), eBay Inc. (-5,3%), Deere & Co. (-5%), L3Harris Technologies (MOEX: LHX) (-3,9%).

Значительные потери понесли фармацевтические компании и компании, работающие в сфере здравоохранения, в том числе HCA Healthcare (-8,8%), Moderna Inc. (SPB: MRNA) (-4%), Universal Health Services (-3,8%), Eli Lilly (SPB: LLY) (-3,7%), а также Merck & Co. (SPB: MRK) (-2,4%), которая стала лидером снижения в индексе Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,16% - до 49230,71 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,8% - до 7165,08 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,63% и закрылся на отметке 24836,60 пункта.

По итогам недели S&P 500 поднялся на 0,55%, Nasdaq - на 1,5%. Dow Jones снизился на 0,44%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник.

Инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, где вновь провалилась попытка организовать переговоры между Вашингтоном и Тегераном, а Ормузский пролив остается в целом закрытым.

Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, хотя министр иностранных дел Ирана прибыл на переговоры. Трамп заявил, что поездки на очные переговоры с Тегераном отнимают много времени и средств и он предпочел бы телефонные контакты.

При этом он сказал, что отмена поездки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столицу Пакистана не означает возобновления боевых действий.

Между тем портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний этап.

По словам источников, новое предложение, переданное Тегераном через пакистанских посредников, в первую очередь направлено на урегулирование кризиса вокруг пролива и блокады со стороны США. Оно предполагает, что переговоры по ядерной программе начнутся только на более позднем этапе, после открытия Ормузского пролива и снятия блокады.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Sinopharm Group, дешевеющие на 3,6%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group уменьшается на 3,3%, CMOC Group - на 3,2%, China Resources Land и Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) - на 3%.

Капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) повышается на 7,6%, BYD - на 4,4%, Sunny Optical Technology - на 3,9%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,5%, BYD Electronic - на 3%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,4%.

В понедельник началось двухдневное заседание Банка Японии, и инвесторы не ожидают от него изменения процентных ставок в этот раз, пишет Trading Economics

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги опубликовавшей позитивную отчетность Fanuc Corp. (+16%).

Рыночная стоимость Keyence растет на 15,8%, Panasonic Holdings Corp. - на 7,3%, SMC Corp. - на 7,9%, Yaskawa Electric - на 6,8%.

Цена бумаг Chugai Pharmaceutical уменьшается на 15,5%, Nomura Research Institute - на 13,9%, Sumitomo Pharma - на 6,4%, ARCHION - на 6,2%, BayCurrent - на 5,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличивается на 2,2%.

Котировки акций SK Hynix растут на 6,4%, Posco - на 0,7%, Samsung Electronics - на 2,4%, Hyundai Motor - на 2,1%.

Цена бумаг Korean Air Lines уходит вниз на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

Капитализация BHP сокращается на 0,2%, Rio Tinto - повышается на 0,4%.

Цены на нефть повышаются в понедельник в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $107,4 за баррель, что на $2,07 (1,97%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,26 (0,25%), до $105,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,6 (1,69%), до $96 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $1,45 (1,5%), до $94,4 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.

Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний срок, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены Brent на четвертый квартал текущего года до $90 за баррель с $80, отметив сокращение добычи нефти в Персидском заливе из-за конфликта.