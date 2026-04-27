Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Что нового готовит россиянам май
В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы, пишет "Российская газета". Увеличиваются пенсии у...
 
Инфляция в РФ идет по верхней части прогнозного диапазона
Инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается сужения...
 
ЦБ не планирует ускорять процесс внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я...
 
27 апреля 2026 года 09:10

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы. Рынки акций АТР движутся разнонаправленно в понедельник. Цены на нефть растут в понедельник утром, Brent торгуется на уровне $107,4 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в пятницу: Dow Jones закрылся в минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq поднялись до рекордных максимумов.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и квартальные отчетности компаний.

Как показали опубликованные в пятницу окончательные данные Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в апреле упал до рекордно низких 49,8 пункта, но оказался выше предварительной оценки. Значение индикатора составило 49,8 пункта против 53,3 пункта в марте. Ранее сообщалось о его снижении до 47,6 пункта.

Самый сильный подъем среди компонентов индекса S&P 500 показала Intel Corp. (SPB: INTC), нарастившая капитализацию на 23,6% после сильной отчетности и квартального прогноза.

Бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подорожали на 13,9%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 11,1%, Synopsys Inc. - на 9,6%, Super Micro Computer - на 8,7%, Newmont Corp. - на 8,7%, Constellation Energy - на 7,1%.

Стоимость акций нефтесервисной Baker Hughes Co. повысилась на 6,9% на позитивных квартальных результатах.

Лидером роста в составе Dow Jones стала Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+4,3%).

Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 3,5% после сообщения компании о том, что ее облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) заключило с Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) соглашение о масштабном развертывании центральных процессоров AWS Graviton. Котировки Meta повысились на 2,4%.

Alphabet Inc. (SPB: GOOG) прибавила 1,6% рыночной стоимости. Ранее принадлежащая ей Google объявила о намерении инвестировать до $40 млрд в ИИ-стартап Anthropic.

Стоимость бумаг Procter & Gamble Co. (SPB: PG) поднялась на 2,5%. Скорректированная прибыль и выручка производителя потребительских товаров в январе-марте превзошли ожидания рынка.

Акции Charter Communications подешевели на 25,5%, продемонстрировав самое значительное падение в S&P 500 после разочаровывающей квартальной отчетности компании. Один из крупнейших в США операторов кабельного телевидения отчитался о более существенном, чем ожидали эксперты, сокращении числа подписчиков на услуги широкополосной связи, а также более низкой прибыли в расчете на акцию.

Негативную динамику показали Comcast Corp. (-12,9%), Erie Indemnity (-6,1%), Boston Scientific (-5,5%), eBay Inc. (-5,3%), Deere & Co. (-5%), L3Harris Technologies (MOEX: LHX) (-3,9%).

Значительные потери понесли фармацевтические компании и компании, работающие в сфере здравоохранения, в том числе HCA Healthcare (-8,8%), Moderna Inc. (SPB: MRNA) (-4%), Universal Health Services (-3,8%), Eli Lilly (SPB: LLY) (-3,7%), а также Merck & Co. (SPB: MRK) (-2,4%), которая стала лидером снижения в индексе Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,16% - до 49230,71 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,8% - до 7165,08 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,63% и закрылся на отметке 24836,60 пункта.

По итогам недели S&P 500 поднялся на 0,55%, Nasdaq - на 1,5%. Dow Jones снизился на 0,44%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник.

Инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, где вновь провалилась попытка организовать переговоры между Вашингтоном и Тегераном, а Ормузский пролив остается в целом закрытым.

Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, хотя министр иностранных дел Ирана прибыл на переговоры. Трамп заявил, что поездки на очные переговоры с Тегераном отнимают много времени и средств и он предпочел бы телефонные контакты.

При этом он сказал, что отмена поездки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столицу Пакистана не означает возобновления боевых действий.

Между тем портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний этап.

По словам источников, новое предложение, переданное Тегераном через пакистанских посредников, в первую очередь направлено на урегулирование кризиса вокруг пролива и блокады со стороны США. Оно предполагает, что переговоры по ядерной программе начнутся только на более позднем этапе, после открытия Ормузского пролива и снятия блокады.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Sinopharm Group, дешевеющие на 3,6%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group уменьшается на 3,3%, CMOC Group - на 3,2%, China Resources Land и Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) - на 3%.

Капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) повышается на 7,6%, BYD - на 4,4%, Sunny Optical Technology - на 3,9%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,5%, BYD Electronic - на 3%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,4%.

В понедельник началось двухдневное заседание Банка Японии, и инвесторы не ожидают от него изменения процентных ставок в этот раз, пишет Trading Economics

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги опубликовавшей позитивную отчетность Fanuc Corp. (+16%).

Рыночная стоимость Keyence растет на 15,8%, Panasonic Holdings Corp. - на 7,3%, SMC Corp. - на 7,9%, Yaskawa Electric - на 6,8%.

Цена бумаг Chugai Pharmaceutical уменьшается на 15,5%, Nomura Research Institute - на 13,9%, Sumitomo Pharma - на 6,4%, ARCHION - на 6,2%, BayCurrent - на 5,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличивается на 2,2%.

Котировки акций SK Hynix растут на 6,4%, Posco - на 0,7%, Samsung Electronics - на 2,4%, Hyundai Motor - на 2,1%.

Цена бумаг Korean Air Lines уходит вниз на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

Капитализация BHP сокращается на 0,2%, Rio Tinto - повышается на 0,4%.

Цены на нефть повышаются в понедельник в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Переговоры США и Ирана в минувшие выходные вновь не состоялись, и Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то что министр иностранных дел Ирана прибыл на переговоры.

Трамп заявил, что поездки на очные переговоры с Ираном отнимают много времени и средств, и он предпочел бы телефонные контакты. При этом президент США отметил, что отмена поездки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад не означает возобновления боевых действий.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $107,4 за баррель, что на $2,07 (1,97%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,26 (0,25%), до $105,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,6 (1,69%), до $96 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $1,45 (1,5%), до $94,4 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.

Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний срок, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены Brent на четвертый квартал текущего года до $90 за баррель с $80, отметив сокращение добычи нефти в Персидском заливе из-за конфликта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, индекс МосБиржи остался чуть выше 2730п
Москва. 27 апреля. Российский рынок акций начал предпраздничную торговую неделю с консолидации, фаворитами выступили бумаги нефтяных компаний на фоне выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; в остальных секторах покупатели были неактивны после негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП.    читать дальше
27 апреля 2026 года 19:32
Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря растущим ценам на нефть
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора.    читать дальше
27 апреля 2026 года 19:01
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу (полная доходность 49%), сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Норникель" раскрыл нейтральные...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:47
"Финам" сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать"
"Финам" после рассмотрения отчетности за 1К26 сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $62,1 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,1% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Компания вновь превзошла прогнозы и...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:36
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Tesla на уровне $400
Аналитики Freedom Finance Global подтверждают рекомендацию "держать" для акций Tesla с целевой ценой на уровне $400 за бумагу, сообщается в комментарии. Потенциал роста составляет порядка 7%. "Результаты компании за I квартал оказываются выше консенсус оценок, но несколько ниже наших ожиданий, -...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:18
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели - Альфа-банк
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели, считают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня, перерыв составит почти 2 месяца. Мы полагаем, что в ближайшие недели динамика рынка ОФЗ будет...    читать дальше
27 апреля 2026 года 17:53
Ставка ЦБ РФ может быть понижена до 14% в июне 2026г - "Газпромбанк Инвестиции"
Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июне текущего года, а к его концу - до 12% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценке экспертов, дальнейшая траектория ставки будет определяться реакцией цен на импортные...    читать дальше
27 апреля 2026 года 17:26
"Финам" понизил рейтинг акций SLB до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций SLB с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $55,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 1,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Вышедший отчет эмитента за первый квартал продемонстрировал положительный эффект...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:53
АКБФ понизил прогнозную цену акций ВСМПО-АВИСМА до 34034 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 42160,77 до 34034 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала года снизились в цене на 15%...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:27
ПСБ пока сохраняет прогноз по ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% на конец 2К26
Банк ПСБ пока сохраняет базовый прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% годовых на конец второго квартала 2026 года и 12% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова. "Мы не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки в апреле,...    читать дальше
27 апреля 2026 года 16:03
"Финам" повысил рейтинг акций American Express до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $364, что предполагает потенциал роста на 15,9%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Недавно опубликованная отчетность American Express за 1К 2026 оказалась...    читать дальше
27 апреля 2026 года 15:45
Рубль укрепляется к основным мировым валютам в понедельник днем благодаря растущим ценам на нефть
Москва. 27 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря растущим ценам на нефть, а также на фоне относительно "жесткой" риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики на состоявшемся в пятницу апрельском заседании регулятора.    читать дальше
27 апреля 2026 года 15:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Норникеля на уровне 241 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 241 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за I квартал 2026 года: - Производство никеля увеличилось на 0,3% год к году и...    читать дальше
27 апреля 2026 года 14:54
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Норникеля
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 201 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. С начала марта 2026 года котировки "Норникеля" скорректировались на 15%, и эксперт считает, что текущий момент...    читать дальше
27 апреля 2026 года 14:17
Участие в размещении бондов Акрона интересно при купоне не ниже 7,2% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-03 интересно при ставке купона не ниже 7,2%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Акрон" планирует 28 апреля сбор заявок на размещение валютного выпуска серии БО-002Р-03 со сроком обращения 3,5 года. Купонный период -...    читать дальше
