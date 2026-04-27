Дивиденды по акциям ММК за 1К26 маловероятны - "Газпромбанк Инвестиции"

Дивиденды по акциям "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) за первый квартал текущего года маловероятны, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент раскрыл операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года.

Снижение финансовых показателей было ожидаемым на фоне сокращения внутреннего спроса на сталь в первом квартале текущего года, при этом компания показала схожую динамику показателей с ранее отчитавшейся "Северсталью", констатируют эксперты.

На фоне снижения спроса на сталь и отрицательного свободного денежного потока в первом квартале 2026 года аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" считают маловероятным выплату дивидендов компанией за отчетный период, даже при наличии чистой денежной позиции.

Однако они ожидают начала восстановления внутреннего спроса на сталь во втором полугодии 2026 года (в том числе со стороны строительного сектора) на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.