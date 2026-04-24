Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Инфляция в РФ идет по верхней части прогнозного диапазона
Инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается сужения...
 
ЦБ не планирует ускорять процесс внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я...
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
24 апреля 2026 года 19:31

Рубль укрепился к основным мировым валютам в пятницу благодаря высоким ценам на нефть

Москва. 24 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на их коррекцию 24 апреля (котировки Brent держатся выше $104 за баррель); нацвалюта в итоге отыграла большую часть потерь предыдущего дня, вызванных сообщениями Минфина РФ о возобновлении с мая операций в рамках бюджетного правила.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск пятницы составила 10,98 рубля, что на 9 копеек (на 0,81%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск опустился в цене на 0,99% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,22 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,95%, до 88,01 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 25 апреля на 69,24 копейки, до 75,5273 руб./$1, и увеличил курс евро на 75,65 копейки, до 88,2826 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,027 руб./юань, что на 8,29 копейки выше курса пятницы. Рост официальных курсов Банка России на 25-27 апреля объясняется повышением стоимости иностранных валют, произошедшим во второй половине четверга, уже после того, как были сформированы официальные курсы на 24 апреля.

Мировые цены на нефть, подраставшие в начале торгов, в пятницу вечером перешли к снижению на сигналах о возможном возобновлении мирных переговоров между США и Ираном. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снизилась на 0,9%, до $104,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 2,7%, до $93,26 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость Brent поднималась до $107,48 за баррель, WTI - до $97,85 за баррель на опасениях дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта после сообщений о срабатывании системы противовоздушной обороны в ряде районов Тегерана в четверг.

Между тем днем в пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники сообщил, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отправляется в Исламабад для возобновления переговоров с США. По данным телеканала, в пакистанской столице уже находятся американские специалисты по логистике и вопросам безопасности, которые отвечают за подготовку к возможному прибытию американской делегации.

Позднее уже сам Аракчи заявил, что собирается в поездку в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов. "Отправляюсь в своевременную поездку в Исламабад, Маскат и Москву. Целью моих визитов является тесная координация с нашими партнерами по двусторонним вопросам и консультации по региональным событиям", - написал он в соцсети Х.

Накануне американский президент Дональд Трамп сказал, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно", и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Центральным событием пятницы для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была ожидаемо снижена на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он оставляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

Реакция внутреннего долгового рынка на решение Банка России по ставке и обновленные прогнозы параметров денежно-кредитной политики (ДКП) на среднесрочную перспективу оказалась умеренно негативной. Вместе с тем рубль слабо отреагировал на итоги заседания ЦБ - котировки китайского юаня остались чуть выше отметки 11 рублей, как это было и за несколько минут до объявления решения регулятора по ставке.

"Рубль к вечеру пятницы умеренно подорожал в паре с юанем, при этом в первой половине сессии он почти не отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Сегодняшнее решение регулятора уже было учтено в котировках, при этом наблюдаемая инфляция давала некоторые основания полагать, что ЦБ может пойти и на более существенное сокращение ставки. Также поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду апреля, так как уже на следующей неделе они должны будут перечислить в бюджет основные налоги этого месяца", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Решение Банка России по ставке совпало с ожиданиями аналитиков, но точечные изменения прогноза предполагают чуть большую жесткость монетарной политики, чем предполагалось в феврале и на что рассчитывал рынок. ЦБ сфокусирован исключительно на проинфляционных рисках со стороны бюджета и внешних условий. Банк России верит в сценарий "мягкой посадки", и это, считаем, его основное заблуждение. Отклонение от прогноза в первом квартале 2026 года, данные по экономике и апрельская инфляция это косвенно подтверждают. Сохраняющаяся жесткость, видимо, призвана еще больше дисциплинировать Минфин, который готовит изменения бюджета на 2026 и 2027-2029 годы", - считает директор по инвестициям АО "Астра Управление Активами" Дмитрий Полевой.

"Рынок, который перед заседанием ориентировался на снижение ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов, разочарован, судя по росту доходностей ОФЗ на 15-30 базисных пунктов и умеренному снижению акций. Доволен лишь рубль, но для него профиль рисков и так оставался благоприятным", - отмечает Полевой.

По словам главного экономиста Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павла Бирюкова, большую часть прошедшей недели рубль укреплялся (вплоть до 10,89 руб./юань) на фоне приближения налогового периода. В четверг Минфин объявил, что возобновит операции по бюджетному правилу уже с мая, на фоне чего рубль растерял практически весь предыдущий рост. Однако в пятницу он вновь развернулся вверх благодаря высоким ценам на нефть и консервативному решению Банка России снизить ключевую ставку лишь на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. Таким образом, рубль завершил неделю вблизи отметки 11 руб./юань.

"Объявленное возобновление покупок валюты Минфином может компенсировать примерно 2/3 возрастающих продаж валюты экспортерами в мае, обусловленных ростом экспортных цен. Это может ограничить потенциал укрепления рубля в условиях резкого роста экспортных поступлений и сдержанной динамики спроса на валюту со стороны импортеров. В течение второго квартала 2026 года укрепление нацвалюты может ограничиться уровнями в 10,8 руб./юань и 73 руб./$1", - полагает Бирюков.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) демонстрируют лишь незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 апреля не изменилась по отношению к предыдущему дню и составила 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц и 3 месяца опустилась по отношению к четвергу всего на 1 базисный пункт и 24 апреля составила 14,8% и 15,36% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась за день на 2 базисных пункта - до 16,2% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


