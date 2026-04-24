Рынок акций на неделе подрос за счет подорожавшей нефти и ожиданий снижения ставки ЦБ РФ

Рынок акций РФ на минувшей неделе вырос на ожиданиях дальнейшего смягчения монетарной ДКП Банка России, а также на фоне подорожавших металлов и нефти из-за неопределенности перспектив переговоров США-Иран и вероятности мирного урегулирования их конфликта, из-за чего судоходство по Ормузскому проливу оставалось фактически закрытым. Реакция рынка на утвержденный Советом ЕС 20-ый пакет антироссийских санкций оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи на неделе поднимался к 2780 пунктам (уровень 2,5-недельной давности), но после пятничного заседания ЦБ откатился ниже 2735 пунктов из-за негативных прогнозов регулятора по дальнейшей ДКП.

В период с 20 по 24 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 2733,0 пункта, индекс РТС из-за снижения официального курса доллара прибавил 1% и достиг 1139,93 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent в этот период подорожал на 13,4%, до $104,2 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,53 рубля, до 75,53 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с роста индексов на бумагах нефтегазовых компаний вслед за отскочившей вверх нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $95 за баррель) на фоне известий о новом витке конфронтации США и Ирана в связи с судоходством в Ормузском проливе. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов при смешанной динамике blue chips, при этом лидерами роста выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (+4,6%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "Татнефти" (+3,3%).

Акции ЮГК подскочили на фоне обнародования Росимуществом оценки стоимости выставляемого на торги госпакета из 67,2% акций ЮГК в размере 140,437 млрд руб. (до новостей рыночная стоимость пакета оценивалась в 110,6 млрд рублей). Продажу активов группы ЮГК на открытых конкурентных торгах планируется провести уже в начале мая 2026 года.

Минфин США выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. В лицензии, опубликованной на сайте Минфина в субботу, отмечается, что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года.

Власти Ирана в субботу, 18 апреля, восстановили контроль над передвижением судов в Ормузском проливе, сообщил генштаб иранской армии. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР), по информации агентства ИРНА, в субботу также сообщили, что закрыли Ормузский пролив, поскольку заявления американской стороны и стран Персидского залива "не заслуживают доверия".

В воскресенье президент США Дональд Трамп также вновь заявил в соцсети Truth Social, что будет готов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном об урегулировании спорных вопросов. Американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана, заявил в воскресенье Трамп.

Итогом воскресного дня стало решение властей Ирана отказаться от нового раунда переговоров с США в связи с завышенными требованиями Вашингтона, постоянной сменой их переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана, сообщило иранское государственное агентство ИРНА.

Во вторник рынок акций продолжил рост вместе с нефтью (июньский фьючерс на Brent поднялся к $98 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке в условиях конфронтации США и Ирана, из-за чего существенно ограничено судоходство в Ормузском проливе. Индекс МосБиржи протестировал локальное сопротивление 2760 пунктов, но закрепиться выше не смог. Лидировали в росте акции "Московской биржи" (+2,3%), "Татнефти" (+1,6%), "Норникеля" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%).

Лидерами отката выступили акции МКБ (-12,4%, до 6,608 рубля) после отсечки на бирже реестра перед собранием акционеров 25 мая, где будут рассмотрены вопросы о реорганизации кредитной организации и увеличении ее уставного капитала. Акционеры, которые выскажутся против принятия решения или не примут участия в голосовании по вопросу реорганизации, получат право требовать выкупа принадлежащих им акций МКБ по цене 10,35 рубля за штуку (на выкуп банк направит сумму, равную 10% стоимости чистых активов).

Упали акции "Евротранса" (-11%) на фоне сообщений СМИ, что компания не исполняет обязательства по "народным" облигациям.

Наблюдательный совет Сбербанка (-0,5%, до 323,71 рубля) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 37,64 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию, сообщил банк. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 20 июля 2026 года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что банк может заплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,75 руб./акция.

"Северсталь" (-0,5%) в I квартале 2026 года сократила EBITDA на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 17,94 млрд рублей. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 17,6 млрд рублей. "Северсталь" не будет выплачивать дивиденды за первый квартал 2026 года из-за отрицательного свободного денежного потока, сообщила компания.

Трамп во вторник заявил, что не желает продлевать режим прекращения огня с Ираном и США готовы при необходимости возобновить военные действия. Боевые действия между США и Ираном были приостановлены с 7 до 22 апреля.

В среду рынок акций превысил 2760 пунктов по индексу МосБиржи вслед за ростом металлов и нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель) из-за неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и временным перемирием сторон.

Акции ВТБ (-1,2%) просели на заявлениях главы банка Андрея Костина о необходимости дополнительного капитала в размере до 700 млрд рублей для прохождения надбавок к достаточности в 2027-2028 годах. Также Костин сообщил, что наблюдательный совет банка по вопросу распределения дивидендов за 2025 год состоится в мае, а в 2026 году ВТБ планирует заработать 600 млрд рублей чистой прибыли или чуть выше при рентабельности капитала (ROE) не менее 20%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже раллировали акции ПАО "ЕвроТранс" (+31,3%) при рекордном объеме торгов (12,92 млрд рублей) после снижения в предыдущие дни. Спровоцировали отскок новости, что маркетплейс "Финуслуги", через который размещались внебиржевые облигации "ЕвроТранса", получил деньги на выкуп бумаг по заявкам их держателей и приступает к выплатам.

Иранская сторона пока не определилась, принимать ли ей участие в переговорах с США в Исламабаде, сообщило во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД. Поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена, поскольку Тегеран не ответил на предложения США, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника. Однако, как сообщило издание Axios, Вашингтон продлил перемирие на несколько дней, оставляя иранской стороне возможность вернуться за стол переговоров.

В четверг рынок акций продолжил постепенный подъем на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и подорожавшей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $103,6 за баррель) из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке при неясности перспектив переговоров США и Ирана; реакция на новый пакет антироссийских санкций ЕС оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов при смешанной динамике "фишек".

Акционеры "ЛУКОЙЛа" (+0,5%) на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 278 рублей на акцию, с закрытием реестра 4 мая (промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2025 года были выплачены в размере 397 рублей на акцию).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля. Исходя из данных за 20 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 апреля замедлилась до 5,68% с 5,77% на 13 апреля (и 5,86% на конец марта).

Совет ЕС в четверг утвердил очередной, 20-ый санкционный пакет в отношении России, а также согласовал процедуру выделения кредита для Украины в 90 млрд евро. В частности, Евросоюз ввел ограничительные меры против 58 организаций российского оборонно-промышленного комплекса и связанных с ними физических лиц, а также компаний из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Турции. Власти ЕС объявили о введении запрета на транзакции с 20 российскими банками, также в пакет ограничений вошли компании "Башнефть" и "Славнефть", 12 российских НПЗ и еще 46 судов морского транспорта (количество подсанкционных танкеров достигло 632 единицы).

Тем временем, Иран не стал продолжать переговоры с США в Исламабаде из-за позиции иранских военных, хотя президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи выступали за достижение договоренностей с Вашингтоном, сообщило в четверг издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание Iran International также сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разногласия в иранском руководстве сорвали поездку иранской делегации в Исламабад на переговоры с США.

Трамп в очередной раз повторил, что Ормузский пролив "находится под полным контролем американских ВМС" и он будет закрыт до тех пор, пока Иран не сможет заключить соглашение с США.

В пятницу рынок акций развернулся вниз после ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ на 0,5 процентных пункта (до 14,5% годовых) и негативных прогнозов регулятора, а также на фоне забуксовавшей в росте нефти (июньский фьючерс на Brent откатился вниз от дневного максимума $107,5 за баррель). Индекс МосБиржи в первой половине торгов поднимался в район 2780 пунктов, а после заседания ЦБ откатился до 2733 пунктов из-за сокращения позиций игроками перед выходными.

Банк России сообщил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,0-14,5% с 13,5-14,5%, сохранил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% и сохранил прогноз роста ВВП РФ в текущем году на уровне 0,5-1,5%.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу обсуждал варианты снижения ставки на 0,5 процентного пункта и ее сохранение на прежнем уровне, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, рост проинфляционных рисков связан с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике, что требует от ЦБ более осторожного подхода при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Также глава ЦБ отметила, что инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Советы директоров компаний "НЛМК" (-2,4%) и "ТГК-14" (-4,6%) рекомендовали акционерам не распределять прибыль по результатам 2025 года, дивиденды не выплачивать.

В период с 20 по 24 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Московский регион" (+11%), ЛК "Европлан" (+8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6%); хуже рынка оказались акции Московского кредитного банка (-17%), МКПАО "Эталон Групп" (-9%), ГК "Сегежа" (-7%).

Рынок акций РФ в конце апреля сохранит консолидационные настроения, отыгрывая решение ЦБ РФ по ставке и прогнозы регулятора, также влияние на расстановку сил игроков будут оказывать сигналы с товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке. Кроме того, повлиять на настроения инвесторов могут ожидаемые новости относительно следующего раунда переговоров по мирному украинскому урегулированию. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2680-2800 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".