Рынок акций РФ в пятницу упал до 2733п по индексу МосБиржи на негативных прогнозах ЦБ по ДКП, неделю закрыл в плюсе

(добавлен текст после 4-го абзаца)

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и негативных прогнозов регулятора по дальнейшей ДКП, а также на фоне просевшей нефти (июньский фьючерс на Brent опустился к $104 за баррель) в ожидании прояснения перспектив переговоров США и Ирана и вероятности урегулирования конфликта. Индекс МосБиржи откатился до 2733 пунктов, растеряв большую часть недельного роста.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2733,0 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1139,93 пункта (-2,3%). Лидировали в снижении акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4%), "Озон" (MOEX: OZON) (-3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 апреля, составил 75,5273 руб. (+69,24 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-1% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 0,5262 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), МКБ (MOEX: CBOM) (-2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,3%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-2,2%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -2,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,8% "префы"), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,1%).

Совет директоров "НЛМК" рекомендовал не распределять прибыль по результатам 2025 года, дивиденды не выплачивать, говорится в сообщении компании. Группа "НЛМК" в 2025 году снизила производство стали на 2% - до 14 млн тонн, говорится в отчете компании. Продажи металлопродукции составили 15,2 млн тонн, увеличившись на 2%.

Совет директоров Банка России в пятницу продолжил снижать ключевую ставку, приняв такое решение уже восьмой раз подряд. Шаг снижения в пятый раз подряд составил 50 базисных пунктов - ставка снижена до 14,5% годовых.

При этом ЦБ отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,0-14,5% с 13,5-14,5%, сохранил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% и сохранил прогноз роста ВВП РФ в текущем году на уровне 0,5-1,5%.

Сигнал ЦБ на протяжении последних заседаний в рамках текущего цикла смягчения ДКП был "голубиным", в апрельском заявлении формулировка осталась неизменной. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - заявил ЦБ.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу обсуждал варианты сохранения ставки и ее снижение на полпроцентного пункта, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, рост проинфляционных рисков связан с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике, что требует от ЦБ более осторожного подхода при принятии решений по денежно-кредитной политике. Также глава ЦБ отметила, что инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки.

Иран не стал продолжать переговоры с США в Исламабаде из-за позиции иранских военных, хотя президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи выступали за достижение договоренностей с Вашингтоном, сообщило в четверг издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Позже в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Ливана и Израиля согласны продлить на три недели действие режима прекращения огня. "Перемирие продлят на три недели", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп также сообщил, что в четверг участвовал во встрече официальных лиц США с представителями Ливана и Израиля, отметив, что Вашингтон будет готов помогать властям Ливана "защищаться от "Хезболлы".

Тем временем Пентагон разрабатывает планы по нанесению ударов по иранским военным целям в Ормузском проливе в случае срыва перемирия, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники. По их словам, среди рассматриваемых вариантов - удары с особым упором на "динамическое поражение" иранских объектов в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов, включающие также атаки на небольшие быстроходные катера, минные суда и другие асимметричные средства, которые помогли Тегерану эффективно перекрыть этот водный путь.

Как отмечают аналитики банка ПСБ (MOEX: PSKB), снижение ставки ЦБ на 50 б.п. совпало с ожиданиями инвесторов, однако прогнозы по ставке на текущий и следующий год неожиданно были ужесточены, причем при неизменности прогнозов по инфляции и экономике. Сигнал регулятора остался умеренно мягким, однако, учитывая отдаленность следующего заседания ЦБ (июнь), поддержку рынку он не оказал. В итоге индекс МосБиржи в пятницу начал откатываться в нижнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов.

Следующую укороченную предпраздничную неделю рынок акций проведет в осмыслении итогов заседания ЦБ РФ и поиске новых триггеров для роста. До появления новых вводных, которыми могут выступить геополитика или ослабление рубля, индекс МосБиржи может протестировать нижнюю границу коридора 2700-2800 пунктов. Более уверенно себя могут показать бумаги, поддержанные дивидендными ожиданиями и хорошими корпоративными новостями. В фокусе следующей недели - отчетности "Яндекса", "Озона", Сбербанка и "ИКС 5" (MOEX: X5), напомнили эксперты ПСБ.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, рынок акций РФ завершает неделю в небольшом плюсе, несмотря на заметную просадку в пятницу после решения ЦБ РФ по ставке.

В течение недели факторами поддержки выступали высокие цены на нефть и ожидания по снижению ставки. В четверг стало известно, что Минфин собирается возобновить операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила, что может сдержать укрепление рубля, в целом неблагоприятное для российского рынка акций.

В пятницу ЦБ ожидаемо снизил ставку на 50 б.п., но реакция оказалась негативной, так как причиной стал избыточно оптимистичный настрой некоторых участников рынка. Вероятно, часть инвесторов ожидали сюрприза, учитывая, что следующее решение Банка России по ставке состоится только в июне, отметил эксперт.

Тональность риторики Центробанка и среднесрочный прогноз (в частности, увеличение среднего прогноза по ставке на 2026 год до 14,0-14,5% по сравнению с февральским прогнозом 13,5-14,5%) дали сигнал на то, что регулятор будет придерживаться осторожного подхода, но в целом подтвердили высокую вероятность снижения ставки на следующих заседаниях. Это благоприятный фактор для рынка акций, который может привести к росту мультипликатора P/E за счет переоценки ОФЗ, а в финансовом секторе к увеличению прибыли компаний за счет стоимости фондирования, считает Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, оживление покупателей, приблизившее индекс МосБиржи к 2780 пунктам, в пятницу сменилось "медвежьим" импульсом, который усилился после заседания ЦБ. Часть рынка, по-видимому, рассчитывала на более решительный шаг регулятора, к тому же ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год (до 14-14,5%) и на 2027 год (до 8-10%), а также указал на возможность паузы в цикле смягчения ДКП.

Также на динамике акций в пятницу сказались крепкий рубль, ценовые скачки в нефти и приближение выходных. Кроме того, стало известно о том, что власти ЕС работают над 21-м пакетом санкций против России. Мировые рынки находятся под давлением отсутствия прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта и роста нефтяных цен, которые курсируют в трехзначной области. Неопределенность высокая, так как переговоры переносятся, Ормузский пролив заблокирован, сохраняются риски возобновления военной эскалации, отмечает эксперт.

"Предполагаем возвращение индекса МосБиржи в зону 2750-2800 пунктов в начале будущей недели. Акции "Яндекса" в понедельник пройдут через дивидендный "гэп", "Хэдхантер" проведет ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 год. Курс Банка России на смягчение денежно-кредитных условий продолжился, и это фундаментально благоприятно для акций. Геополитические новости, курс рубля, статистика и цены на нефть останутся в фокусе внимания участников торгов", - считает Смирнов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок на следующей неделе может не показать уверенного движения и, вероятно, будет реагировать главным образом на отдельные корпоративные истории и состояние секторов национальной экономики. Ужесточение тона ЦБ РФ на пятничном заседании лишает инвесторов краткосрочных надежд на смягчение монетарных условий, что предполагает сохранение повышенной долговой нагрузки на многие компании. До следующего заседания регулятора 19 июня биржам придется ориентироваться на геополитику, цены на энергоресурсы и дивидендный сезон, что при поступлении позитивных сигналов может стабилизировать рынок, считает аналитик.

На нефтяном рынке в пятницу вечером цены скорректировались после роста из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $104,2 за баррель (-0,8% и +3,1% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - $93,23 за баррель (-2,7% и +3,1% накануне).

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается в центре внимания инвесторов. Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, они опасаются дальнейшей эскалации, поскольку стороны не демонстрируют прогресса в мирных переговорах, а Ормузский пролив остается фактически закрытым.

Опасения усилились после сообщений агентства "Мехр" о том, что в некоторых районах Тегерана в четверг открывала огонь система противовоздушной обороны. Причины инцидента не уточняются.

Американский президент Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно" и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия. Президент добавил, что армии США в ходе военной операции удалось уничтожить 78% целей в Иране, определенных командованием. Если с Ираном не удастся заключить сделку, американские военные возобновят удары и поразят оставшиеся цели, предупредил Трамп.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-18,8%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-10,2% и -5,4% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-6,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,1%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-5,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-4,6%).

Совет директоров ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,6%) рекомендовал акционерам на годовом собрании 27 мая отказаться от выплаты дивидендов по результатам 2025 года, говорится в материалах компании. Чистую прибыль по РСБУ за 2025 год в размере 460,9 млн рублей рекомендуется оставить нераспределённой.

Выросли в пятницу акции ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+6,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,78 млрд рублей (из них 8,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,31 млрд рублей на бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) и 3,89 млрд рублей на акции "Газпрома").