Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Инфляция в РФ идет по верхней части прогнозного диапазона
Инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается сужения...
 
ЦБ не планирует ускорять процесс внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я...
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
24 апреля 2026 года 19:05

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Flexsteel до $57

Freedom Finance Global повысил целевую цену по акциям Flexsteel Industries Inc. с $54 до $57 и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Потенциал роста составляет 16% с текущих уровней.

"Мы позитивно оцениваем квартальные результаты Flexsteel за 3 квартал 2026 финансового года. Компания продемонстрировала уверенное превышение ожиданий по прибыли, обусловленное расширением маржи и строгой дисциплиной затрат, что указывает на улучшение операционной эффективности. Рентабельность продолжает выигрывать от более благоприятного продуктового микса и реализуемых ценовых мер, при этом сильная чистая денежная позиция обеспечивает дополнительную устойчивость", - пишут эксперты.

Несмотря на сохраняющуюся неравномерность спроса в краткосрочной перспективе и давление со стороны тарифов, аналитики видят устойчивость маржинальности, поддерживаемую оптимизацией микса и операционной дисциплиной. Структурные улучшения бизнес-модели должны позволить компании сохранять уровень рентабельности и наращивать прибыль по мере нормализации спроса, полагают в Freedom Finance Global.

Flexsteel Industries- американская компания, которая занимается производством, импортом и продажей мебели для жилых и коммерческих помещений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 апреля 2026 года 19:50
Рынок акций на неделе подрос за счет подорожавшей нефти и ожиданий снижения ставки ЦБ РФ
Рынок акций РФ на минувшей неделе вырос на ожиданиях дальнейшего смягчения монетарной ДКП Банка России, а также на фоне подорожавших металлов и нефти из-за неопределенности перспектив переговоров США-Иран и вероятности мирного урегулирования их конфликта, из-за чего судоходство по Ормузскому проливу оставалось фактически закрытым. Реакция рынка на утвержденный Советом ЕС 20-ый пакет антироссийских санкций оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи на неделе поднимался к 2780 пунктам (уровень 2,5-недельной давности), но после пятничного заседания ЦБ откатился ниже 2735 пунктов из-за негативных прогнозов регулятора по дальнейшей ДКП.    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу упал до 2733п по индексу МосБиржи на негативных прогнозах ЦБ по ДКП, неделю закрыл в плюсе
Москва. 24 апреля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и негативных прогнозов регулятора по дальнейшей ДКП, а также на фоне просевшей нефти (июньский фьючерс на Brent опустился к $104 за баррель) в ожидании прояснения перспектив переговоров США и Ирана и вероятности урегулирования конфликта. Индекс МосБиржи откатился до 2733 пунктов, растеряв большую часть недельного роста.    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 19:31
Рубль укрепился к основным мировым валютам в пятницу благодаря высоким ценам на нефть
Москва. 24 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на их коррекцию 24 апреля (котировки Brent держатся выше $104 за баррель); нацвалюта в итоге отыграла большую часть потерь предыдущего дня, вызванных сообщениями Минфина РФ о возобновлении с мая операций в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 18:54
"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF до $67,6
"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF с $48,4 до $67,6 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 15,4% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с рекордным ростом солнечной генерации в 2025 году и...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 18:43
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели - ПСБ
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели, считают аналитики банка ПСБ. В середине завершающейся недели курс юаня опускался в нижнюю часть текущего целевого диапазона (10,8-11,3 руб./юань) и обновил минимумы с конца января, но к концу недели импульс к...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 18:30
Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи 120п - ПСБ
Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи отметки 120 пунктов, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Котировки ОФЗ отреагировали умеренным снижением на решение ЦБ понизить ставку до 14,5%, и дополнительного импульса для роста рынок явно не получил, -...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 18:04
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Промомеда
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Промомед" с целевой ценой 629 руб. на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 49,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции "Промомеда" за последние 6 месяцев слегка опережают рынок - принесли доходность в...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 17:36
"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций РусАгро
"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАгро" на фоне смешанных операционных результатов компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Операционные результаты российского агрохолдинга выглядят смешанными, - отмечают эксперты. - Общая выручка выросла, при этом...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 17:06
Вероятно продолжение снижения ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях - УК "Первая"
Вероятно продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14,5% и сохранил мягкий сигнал, что полностью соответствует нашему базовому сценарию и ожиданиям...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 16:23
Акции нефтяных компаний привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции нефтяных компаний после глубокой коррекции снова привлекательны для покупки, полагает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне новостей о блокировке Ормузского пролива цены на нефть и акции нефтяных компаний резко выросли в начале марта....    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 15:52
Рубль днем укрепляется к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть
Москва. 24 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на их небольшую коррекцию 24 апреля (котировки Brent держатся выше $104 за баррель); нацвалюта в итоге отыграла около половины снижения предыдущего дня, вызванного сообщениями Минфина РФ о возобновлении с мая операций в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 15:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ММК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 30,1 руб. за бумагу на фоне слабых финрезультатов компании, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "ММК" представил слабые...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 15:22
Совкомбанк начал анализ Циана с рекомендацией "покупать" для его акций
Совкомбанк начал анализ "Циана" с рекомендацией "покупать" для его акций, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Котировки компании не восстановились после дивидендной отсечки в декабре, а темпы роста FCF и чистой прибыли значительно улучшились. Считаем, что это...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 14:51
Снижение ставки ЦБ РФ до 14,5% не стало сюрпризом для рынка - "Гарда Капитал"
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5% на заседании 24 апреля не стало сюрпризом для рынка, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. "Сценарий был в целом заложен в котировки, - отмечает эксперт в комментарии. - Сохранение курса на снижение стоимости фондирования...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 14:30
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики - "Цифра брокер"
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 24 апреля выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики, считает глава аналитического департамента инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Решение регулятора понизить ставку до 14,5% выглядит оправданным в условиях охлаждения...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
