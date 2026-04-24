"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF до $67,6

"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF с $48,4 до $67,6 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 15,4% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Повышение целевой цены связано с рекордным ростом солнечной генерации в 2025 году и позитивным влиянием текущих геополитических событий на перспективы сектора.

"Invesco Solar ETF позволяет инвестировать в компании из растущего сектора солнечной энергетики. Локально драйвером роста для сектора могут стать масштабные перебои с поставками углеводородов, которые послужат стимулом для ряда стран ускорить развитие ВИЭ, включая солнечную энергетику, - пишет эксперт. - В то же время общими факторами развития отрасли остаются декарбонизация, удешевление технологий и общий рост спроса на электроэнергию в мире. При этом оценка крупнейших активов ETF даже на фоне сильной динамики в последний год по-прежнему умеренная".

