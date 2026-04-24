Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели - ПСБ

Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели, считают аналитики банка ПСБ.

В середине завершающейся недели курс юаня опускался в нижнюю часть текущего целевого диапазона (10,8-11,3 руб./юань) и обновил минимумы с конца января, но к концу недели импульс к укреплению рубля ослаб.

"Основной причиной, несмотря на высокие цены на нефть и близость налоговых выплат, выступили заявления Минфина о готовности с мая возобновить операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила, - полагают эксперты ПСБ. - С учетом заметного превышения фактических цен на российскую нефть над ценой отсечения ($59 в законе о бюджете), Минфин будет покупать валюту. В начале следующей недели диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить свою актуальность. Дело в том, что пока навес предложения валюты сохраняется и даже постепенно увеличивается".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.