Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи 120п - ПСБ

Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи отметки 120 пунктов, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Котировки ОФЗ отреагировали умеренным снижением на решение ЦБ понизить ставку до 14,5%, и дополнительного импульса для роста рынок явно не получил, - отмечают эксперты банка. - Вместе с тем существенной коррекции рынка не ожидаем - поддержкой будет выступать положительная маржа между ставкой фондирования RUONIA (14,2%-14,4%) и доходностью среднесрочных и длинных ОФЗ (14,5%-14,6% до налогов). В результате индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи отметки 120 пунктов".

Аналитики ПСБ не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки, опасаясь переохлаждения экономики. Однако ЦБ не стал этого делать, сохранив ее, по сути, на траектории их прогноза.

"Более того, в этот раз ЦБ не стал акцентировать внимание на экономике, указывая что слабая статистика первого квартала во многом связана с разовыми факторами (меньшим количеством рабочих дней, повышением НДС и т.д.), - указывает эксперт Денис Попов. - По всей видимости, регулятор не уверен в заметном отклонении экономической динамики вниз от своего базового прогноза и хочет увидеть больше данных. При этом ЦБ явно обеспокоен рисками глобальной инфляции, которые будут влиять на Россию. Пока не видим оснований менять свой базовый прогноз по ставке (13,5% на конец 2 квартала, 12% на конец года)".

