Вероятно продолжение снижения ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях - УК "Первая"

Вероятно продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14,5% и сохранил мягкий сигнал, что полностью соответствует нашему базовому сценарию и ожиданиям консенсуса, - отмечает эксперт в комментарии. - Регулятор на ближайших заседаниях продолжит оценивать целесообразность снижения ключевой ставки в зависимости от устойчивости снижения инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Банк России, как и на предыдущем заседании, подчеркнул значимость рисков со стороны внутренних и внешних условий".

Пространство для снижения ключевой ставки присутствует благодаря умеренной инфляции и замедлению роста экономической активности, считает Ващелюк. Регулятор отметил, что изменение внутреннего спроса приблизилось к возможностям наращивания предложения. Тем не менее показатели устойчивой инфляции остаются вблизи уровней 2-3 квартала 2025 года и не снижаются.

По мнению стратега, перейти к более значительным шагам в снижении ключевой ставки по-прежнему мешают высокие инфляционные ожидания бизнеса и населения, неопределенность в оценке устойчивой инфляции, перспектив кредитования, бюджетных расходов и ситуации на рынке труда. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с возможным ростом инфляции в мире и логистическими проблемами из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Сдержанное снижение ключевой ставки, вероятно, позволит сбалансировать риски роста инфляции и переохлаждения экономики.

"В базовом сценарии ожидаем продолжение снижения ключевой ставки небольшими шагами на ближайших заседаниях. Если во внутренних и внешних условиях не произойдет значимых изменений по сравнению с предпосылками базового сценария, к концу года ключевая ставка может достигнуть 12%", - прогнозирует аналитик УК "Первая".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.