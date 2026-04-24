Рубль днем укрепляется к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть

Москва. 24 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на их небольшую коррекцию 24 апреля (котировки Brent держатся выше $104 за баррель); нацвалюта в итоге отыграла около половины снижения предыдущего дня, вызванного сообщениями Минфина РФ о возобновлении с мая операций в рамках бюджетного правила.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,024 рубля, что на 4,6 копейки (на 0,42%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась почти на 8 копеек выше уровня действующего официального курса, который был определен по итогам первой половины торгов четверга, еще до того, как рубль начал снижаться на новостях от Минфина.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился в цене на 0,67% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,46 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,5%, до 88,41 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть, подраставшие в начале торгов, в середине дня в пятницу перешли к снижению на сигналах о возможном возобновлении мирных переговоров между США и Ираном. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снизилась на 0,61%, до $104,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,25%, до $94,65 за баррель.

По итогам предыдущей сессии обе эталонные марки выросли в цене на 3,1% на сообщении иранского агентства "Мехр" о том, что в некоторых районах Тегерана в четверг открывала огонь система противовоздушной обороны. Причины инцидента не уточняются. Такие сообщения усилили опасения дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта, в то время как Ормузский пролив остается фактически закрытым для движения судов.

Тем временем пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники сообщил, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, как ожидается, прибудет в пятницу вечером в Исламабад для возобновления переговоров с США. По данным телеканала, в пакистанской столице уже находятся американские специалисты по логистике и вопросам безопасности, которые отвечают за подготовку к возможному прибытию американской делегации.

Официальных комментариев США и Ирана по возможному возобновлению переговоров пока не поступало.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно" и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Центральным событием пятницы для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была ожидаемо снижена на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он оставляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

Реакция внутреннего долгового рынка на решение Банка России по ставке и обновленные прогнозы параметров денежно-кредитной политики (ДКП) на среднесрочную перспективу оказалась умеренно негативной. Вместе с тем рубль слабо отреагировал на итоги заседания ЦБ - котировки китайского юаня остались чуть выше отметки 11 рублей, как это было и за несколько минут до объявления решения регулятора по ставке.

Минфин РФ 23 апреля сообщил, что с мая возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года, говорилось в сообщении министерства. Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца в 12:00 мск.

"Решение Банка России по ставке совпало с ожиданиями аналитиков, но точечные изменения прогноза предполагают чуть большую жесткость монетарной политики, чем предполагалось в феврале и на что рассчитывал рынок. ЦБ сфокусирован исключительно на проинфляционных рисках со стороны бюджета и внешних условий. Банк России верит в сценарий "мягкой посадки", и это, считаем, его основное заблуждение. Отклонение от прогноза в первом квартале 2026 года, данные по экономике и апрельская инфляция это косвенно подтверждают. Сохраняющаяся жесткость, видимо, призвана еще больше дисциплинировать Минфин, который готовит изменения бюджета на 2026 и 2027-2029 годы", - считает директор по инвестициям АО "Астра Управление Активами" Дмитрий Полевой.

"Рынок, который перед заседанием ориентировался на снижение ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов, разочарован, судя по росту доходностей ОФЗ на 15-30 базисных пунктов и умеренному снижению акций. Доволен лишь рубль, но для него профиль рисков и так оставался благоприятным", - отмечает Полевой.

По словам руководителя отдела по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Александра Абрамяна, "возобновление операций Минфина с мая - это важнейший маркер того, что текущий курс рубля власти считают "избыточно крепким". Чтобы понять значимость этого шага, стоит взглянуть на контекст последних месяцев. До обострения ситуации на Ближнем Востоке активно обсуждалось изменение параметров бюджетного правила. Тогда российская нефть торговалась ниже $60 за баррель, и Минфин был вынужден дополнительно продавать валюту. Это создавало давление на доллар, укрепляло рубль, но загоняло бюджет в серьезный минус".

"Конфликт вокруг Ирана взвинтил цены на энергоресурсы. Помимо дорогой нефти, в страну хлынул поток валютной выручки от экспорта удобрений и металлов. Несмотря на то что по логике правил Минфин должен был начать покупки раньше, ведомство заявило о паузе до июля, фактически позволяя рублю укрепляться на притоке ликвидности. Вчерашнее же объявление о покупках с мая, включая "добор" за март и апрель, говорит о том, что Минфин не готов ждать лета. Власти дают понять, что текущие котировки их не устраивают - бюджету нужен более слабый рубль при таких ценах на нефть. Возобновление покупок валюты Минфином создает фундамент для снижения курса рубля", - полагает Абрамян.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) демонстрируют лишь незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 апреля не изменилась по отношению к предыдущему дню и составила 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц и 3 месяца опустилась по отношению к четвергу всего на 1 базисный пункт и 24 апреля составила 14,8% и 15,36% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась за день на 2 базисных пункта - до 16,2% годовых.