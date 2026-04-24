Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Инфляция в РФ идет по верхней части прогнозного диапазона
Инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается сужения...
 
ЦБ не планирует ускорять процесс внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я...
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
24 апреля 2026 года 15:52

Рубль днем укрепляется к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть

Москва. 24 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на их небольшую коррекцию 24 апреля (котировки Brent держатся выше $104 за баррель); нацвалюта в итоге отыграла около половины снижения предыдущего дня, вызванного сообщениями Минфина РФ о возобновлении с мая операций в рамках бюджетного правила.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,024 рубля, что на 4,6 копейки (на 0,42%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась почти на 8 копеек выше уровня действующего официального курса, который был определен по итогам первой половины торгов четверга, еще до того, как рубль начал снижаться на новостях от Минфина.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился в цене на 0,67% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,46 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,5%, до 88,41 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть, подраставшие в начале торгов, в середине дня в пятницу перешли к снижению на сигналах о возможном возобновлении мирных переговоров между США и Ираном. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снизилась на 0,61%, до $104,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,25%, до $94,65 за баррель.

По итогам предыдущей сессии обе эталонные марки выросли в цене на 3,1% на сообщении иранского агентства "Мехр" о том, что в некоторых районах Тегерана в четверг открывала огонь система противовоздушной обороны. Причины инцидента не уточняются. Такие сообщения усилили опасения дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта, в то время как Ормузский пролив остается фактически закрытым для движения судов.

Тем временем пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники сообщил, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, как ожидается, прибудет в пятницу вечером в Исламабад для возобновления переговоров с США. По данным телеканала, в пакистанской столице уже находятся американские специалисты по логистике и вопросам безопасности, которые отвечают за подготовку к возможному прибытию американской делегации.

Официальных комментариев США и Ирана по возможному возобновлению переговоров пока не поступало.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно" и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Центральным событием пятницы для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была ожидаемо снижена на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он оставляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

Реакция внутреннего долгового рынка на решение Банка России по ставке и обновленные прогнозы параметров денежно-кредитной политики (ДКП) на среднесрочную перспективу оказалась умеренно негативной. Вместе с тем рубль слабо отреагировал на итоги заседания ЦБ - котировки китайского юаня остались чуть выше отметки 11 рублей, как это было и за несколько минут до объявления решения регулятора по ставке.

Минфин РФ 23 апреля сообщил, что с мая возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года, говорилось в сообщении министерства. Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца в 12:00 мск.

"Решение Банка России по ставке совпало с ожиданиями аналитиков, но точечные изменения прогноза предполагают чуть большую жесткость монетарной политики, чем предполагалось в феврале и на что рассчитывал рынок. ЦБ сфокусирован исключительно на проинфляционных рисках со стороны бюджета и внешних условий. Банк России верит в сценарий "мягкой посадки", и это, считаем, его основное заблуждение. Отклонение от прогноза в первом квартале 2026 года, данные по экономике и апрельская инфляция это косвенно подтверждают. Сохраняющаяся жесткость, видимо, призвана еще больше дисциплинировать Минфин, который готовит изменения бюджета на 2026 и 2027-2029 годы", - считает директор по инвестициям АО "Астра Управление Активами" Дмитрий Полевой.

"Рынок, который перед заседанием ориентировался на снижение ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов, разочарован, судя по росту доходностей ОФЗ на 15-30 базисных пунктов и умеренному снижению акций. Доволен лишь рубль, но для него профиль рисков и так оставался благоприятным", - отмечает Полевой.

По словам руководителя отдела по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Александра Абрамяна, "возобновление операций Минфина с мая - это важнейший маркер того, что текущий курс рубля власти считают "избыточно крепким". Чтобы понять значимость этого шага, стоит взглянуть на контекст последних месяцев. До обострения ситуации на Ближнем Востоке активно обсуждалось изменение параметров бюджетного правила. Тогда российская нефть торговалась ниже $60 за баррель, и Минфин был вынужден дополнительно продавать валюту. Это создавало давление на доллар, укрепляло рубль, но загоняло бюджет в серьезный минус".

"Конфликт вокруг Ирана взвинтил цены на энергоресурсы. Помимо дорогой нефти, в страну хлынул поток валютной выручки от экспорта удобрений и металлов. Несмотря на то что по логике правил Минфин должен был начать покупки раньше, ведомство заявило о паузе до июля, фактически позволяя рублю укрепляться на притоке ликвидности. Вчерашнее же объявление о покупках с мая, включая "добор" за март и апрель, говорит о том, что Минфин не готов ждать лета. Власти дают понять, что текущие котировки их не устраивают - бюджету нужен более слабый рубль при таких ценах на нефть. Возобновление покупок валюты Минфином создает фундамент для снижения курса рубля", - полагает Абрамян.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) демонстрируют лишь незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 апреля не изменилась по отношению к предыдущему дню и составила 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц и 3 месяца опустилась по отношению к четвергу всего на 1 базисный пункт и 24 апреля составила 14,8% и 15,36% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась за день на 2 базисных пункта - до 16,2% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 апреля 2026 года 18:54
"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF до $67,6
"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF с $48,4 до $67,6 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 15,4% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с рекордным ростом солнечной генерации в 2025 году и...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:43
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели - ПСБ
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели, считают аналитики банка ПСБ. В середине завершающейся недели курс юаня опускался в нижнюю часть текущего целевого диапазона (10,8-11,3 руб./юань) и обновил минимумы с конца января, но к концу недели импульс к...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:30
Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи 120п - ПСБ
Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи отметки 120 пунктов, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Котировки ОФЗ отреагировали умеренным снижением на решение ЦБ понизить ставку до 14,5%, и дополнительного импульса для роста рынок явно не получил, -...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:04
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Промомеда
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Промомед" с целевой ценой 629 руб. на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 49,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции "Промомеда" за последние 6 месяцев слегка опережают рынок - принесли доходность в...    читать дальше
24 апреля 2026 года 17:36
"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций РусАгро
"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАгро" на фоне смешанных операционных результатов компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Операционные результаты российского агрохолдинга выглядят смешанными, - отмечают эксперты. - Общая выручка выросла, при этом...    читать дальше
24 апреля 2026 года 17:06
Вероятно продолжение снижения ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях - УК "Первая"
Вероятно продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14,5% и сохранил мягкий сигнал, что полностью соответствует нашему базовому сценарию и ожиданиям...    читать дальше
24 апреля 2026 года 16:23
Акции нефтяных компаний привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции нефтяных компаний после глубокой коррекции снова привлекательны для покупки, полагает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне новостей о блокировке Ормузского пролива цены на нефть и акции нефтяных компаний резко выросли в начале марта....    читать дальше
24 апреля 2026 года 15:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ММК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 30,1 руб. за бумагу на фоне слабых финрезультатов компании, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "ММК" представил слабые...    читать дальше
24 апреля 2026 года 15:22
Совкомбанк начал анализ Циана с рекомендацией "покупать" для его акций
Совкомбанк начал анализ "Циана" с рекомендацией "покупать" для его акций, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Котировки компании не восстановились после дивидендной отсечки в декабре, а темпы роста FCF и чистой прибыли значительно улучшились. Считаем, что это...    читать дальше
24 апреля 2026 года 14:51
Снижение ставки ЦБ РФ до 14,5% не стало сюрпризом для рынка - "Гарда Капитал"
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5% на заседании 24 апреля не стало сюрпризом для рынка, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. "Сценарий был в целом заложен в котировки, - отмечает эксперт в комментарии. - Сохранение курса на снижение стоимости фондирования...    читать дальше
24 апреля 2026 года 14:30
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики - "Цифра брокер"
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 24 апреля выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики, считает глава аналитического департамента инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Решение регулятора понизить ставку до 14,5% выглядит оправданным в условиях охлаждения...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:57
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям TSMC с прогнозной ценой $485,9
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью $485,9 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Несмотря на...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:30
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций ММК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 500 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент опубликовал ожидаемо слабые...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:08
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup с прогнозной ценой $129,8
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $129,8 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Эмитент продемонстрировал достаточно сильные финансовые результаты в начале 2026 года,...    читать дальше
24 апреля 2026 года 12:41
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК
Банк ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. Эмитент представил слабые финансовые и производственные результаты...    читать дальше
