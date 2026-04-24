"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ММК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 30,1 руб. за бумагу на фоне слабых финрезультатов компании, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"ММК" представил слабые операционные и финансовые результаты за 1К2026 по МСФО, - указывает эксперт. - Высокий уровень процентных ставок, негативно влияющий как на экономику в целом, так и на строительную отрасль в частности, обусловил снижение продаж и цен реализации металлопродукции компании, в результате чего ключевые финансовые показатели в 1-м квартале 2026 г. продемонстрировали отрицательную динамику".

Аналитик полагает, что во 2К2026 спрос и цены на сталь в России продолжат находиться под давлением, в связи с чем негативный тренд в результатах отечественных сталеваров сохранится.

Принимая во внимание сохраняющуюся слабую конъюнктуру внутреннего рынка стали и отрицательный FCF, Данилов не ожидает рекомендации промежуточных дивидендов "ММК" по итогам первой половины текущего года.

