СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
Совкомбанк начал анализ Циана с рекомендацией "покупать" для его акций
24 апреля 2026 года 15:22
Совкомбанк начал анализ Циана с рекомендацией "покупать" для его акций
Совкомбанк начал анализ "Циана" с рекомендацией "покупать" для его акций, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Котировки компании не восстановились после дивидендной отсечки в декабре, а темпы роста FCF и чистой прибыли значительно улучшились. Считаем, что это создает возможность для формирования долгосрочной позиции", - пишут эксперты. Факторами инвестиционной привлекательности акций компании, по мнению аналитиков, выступают: - "Циан" - лидер среди классифайдов на российском рынке недвижимости с потенциалом увеличения собственной доли и прогнозными темпами роста ключевых показателей выше аналогов. - Гибкая контрцикличная бизнес-модель, позволяющая компании расти и монетизировать направления при различных рыночных конъюнктурах. - Компания-бенефициар смягчения ДКП: по мере роста доступности рыночной ипотеки за счет снижения ставок, будет расти спрос на недвижимость, что приведет к увеличению количества лидов на первичном рынке и росту комиссионных доходов, получаемых с риэлторских агентств. - Отсутствие долга, рост выручки при растущей рентабельности по EBITDA, коэффициент конвертации FCF на уровне 80% позволят платить дивиденды с доходностью 15% и выше при темпах роста чистой прибыли на уровне 30% в среднем в ближайшие 3 год. Рисками для компании, по оценке стратегов банка, выступают: - Дальнейшее ужесточение условий семейной или ИТ ипотеки. - Регуляторные риски со стороны ФАС в случае учащения жалоб и роста недовольства клиентов "Циана" на его ценовую политику. - Компания имеет сложную структуру дочерних предприятий, что снижает прогнозируемость дивидендных выплат. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
24 апреля 2026 года 18:54
"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF с $48,4 до $67,6 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 15,4% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с рекордным ростом солнечной генерации в 2025 году и... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:43
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели, считают аналитики банка ПСБ. В середине завершающейся недели курс юаня опускался в нижнюю часть текущего целевого диапазона (10,8-11,3 руб./юань) и обновил минимумы с конца января, но к концу недели импульс к... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:30
Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи отметки 120 пунктов, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Котировки ОФЗ отреагировали умеренным снижением на решение ЦБ понизить ставку до 14,5%, и дополнительного импульса для роста рынок явно не получил, -... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:04
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Промомед" с целевой ценой 629 руб. на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 49,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции "Промомеда" за последние 6 месяцев слегка опережают рынок - принесли доходность в... читать дальше
.24 апреля 2026 года 17:36
"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАгро" на фоне смешанных операционных результатов компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Операционные результаты российского агрохолдинга выглядят смешанными, - отмечают эксперты. - Общая выручка выросла, при этом... читать дальше
.24 апреля 2026 года 17:06
Вероятно продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14,5% и сохранил мягкий сигнал, что полностью соответствует нашему базовому сценарию и ожиданиям... читать дальше
.24 апреля 2026 года 16:23
Акции нефтяных компаний после глубокой коррекции снова привлекательны для покупки, полагает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне новостей о блокировке Ормузского пролива цены на нефть и акции нефтяных компаний резко выросли в начале марта.... читать дальше
.24 апреля 2026 года 15:52
Москва. 24 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на их небольшую коррекцию 24 апреля (котировки Brent держатся выше $104 за баррель); нацвалюта в итоге отыграла около половины снижения предыдущего дня, вызванного сообщениями Минфина РФ о возобновлении с мая операций в рамках бюджетного правила. читать дальше
.24 апреля 2026 года 15:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 30,1 руб. за бумагу на фоне слабых финрезультатов компании, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "ММК" представил слабые... читать дальше
.24 апреля 2026 года 14:51
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5% на заседании 24 апреля не стало сюрпризом для рынка, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. "Сценарий был в целом заложен в котировки, - отмечает эксперт в комментарии. - Сохранение курса на снижение стоимости фондирования... читать дальше
.24 апреля 2026 года 14:30
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики - "Цифра брокер"
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 24 апреля выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики, считает глава аналитического департамента инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Решение регулятора понизить ставку до 14,5% выглядит оправданным в условиях охлаждения... читать дальше
.24 апреля 2026 года 13:57
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью $485,9 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Несмотря на... читать дальше
.24 апреля 2026 года 13:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 500 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент опубликовал ожидаемо слабые... читать дальше
.24 апреля 2026 года 13:08
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $129,8 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Эмитент продемонстрировал достаточно сильные финансовые результаты в начале 2026 года,... читать дальше
.24 апреля 2026 года 12:41
Банк ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. Эмитент представил слабые финансовые и производственные результаты... читать дальше
