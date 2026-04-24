Совкомбанк начал анализ "Циана" с рекомендацией "покупать" для его акций, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Котировки компании не восстановились после дивидендной отсечки в декабре, а темпы роста FCF и чистой прибыли значительно улучшились. Считаем, что это создает возможность для формирования долгосрочной позиции", - пишут эксперты.

Факторами инвестиционной привлекательности акций компании, по мнению аналитиков, выступают:

- "Циан" - лидер среди классифайдов на российском рынке недвижимости с потенциалом увеличения собственной доли и прогнозными темпами роста ключевых показателей выше аналогов.

- Гибкая контрцикличная бизнес-модель, позволяющая компании расти и монетизировать направления при различных рыночных конъюнктурах.

- Компания-бенефициар смягчения ДКП: по мере роста доступности рыночной ипотеки за счет снижения ставок, будет расти спрос на недвижимость, что приведет к увеличению количества лидов на первичном рынке и росту комиссионных доходов, получаемых с риэлторских агентств.

- Отсутствие долга, рост выручки при растущей рентабельности по EBITDA, коэффициент конвертации FCF на уровне 80% позволят платить дивиденды с доходностью 15% и выше при темпах роста чистой прибыли на уровне 30% в среднем в ближайшие 3 год.

Рисками для компании, по оценке стратегов банка, выступают:

- Дальнейшее ужесточение условий семейной или ИТ ипотеки.

- Регуляторные риски со стороны ФАС в случае учащения жалоб и роста недовольства клиентов "Циана" на его ценовую политику.

- Компания имеет сложную структуру дочерних предприятий, что снижает прогнозируемость дивидендных выплат.

