Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики - "Цифра брокер"

Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 24 апреля выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики, считает глава аналитического департамента инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Решение регулятора понизить ставку до 14,5% выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики и сокращения деловой активности по широкому спектру отраслей, что несет в себе риски для "переохлаждения" экономики, - отмечает эксперт в комментарии. - Как отметил в своем релизе регулятор, "динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг". При этом, Банк России акцентировал свое внимание на том, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год, а также сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики".

По мнению Пырьевой, потенциальные риски, связанные с обстановкой на Ближнем Востоке и усилением глобального инфляционного давления, могут удерживать Банк России от более широкого шага в процессе снижения ключевой ставки.

С учетом появившихся рисков Банк России несколько ужесточил свой прогноз по средней ключевой ставке в 2026 году с 13,5-14,5% до 14-14%. Тем не менее, на взгляд аналитика, на данный момент для бизнеса даже небольшой шаг позволяет существенно экономить на процентных расходах.

