24 апреля 2026 года 14:30
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики - "Цифра брокер"
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 24 апреля выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики, считает глава аналитического департамента инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Решение регулятора понизить ставку до 14,5% выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики и сокращения деловой активности по широкому спектру отраслей, что несет в себе риски для "переохлаждения" экономики, - отмечает эксперт в комментарии. - Как отметил в своем релизе регулятор, "динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг". При этом, Банк России акцентировал свое внимание на том, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год, а также сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики". По мнению Пырьевой, потенциальные риски, связанные с обстановкой на Ближнем Востоке и усилением глобального инфляционного давления, могут удерживать Банк России от более широкого шага в процессе снижения ключевой ставки. С учетом появившихся рисков Банк России несколько ужесточил свой прогноз по средней ключевой ставке в 2026 году с 13,5-14,5% до 14-14%. Тем не менее, на взгляд аналитика, на данный момент для бизнеса даже небольшой шаг позволяет существенно экономить на процентных расходах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
