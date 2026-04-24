"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям TSMC с прогнозной ценой $485,9

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью $485,9 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную с торговой напряженностью между Китаем и США, а также с геополитической напряженностью вокруг Тайваня и ситуацией на Ближнем Востоке, TSMC продолжает оставаться одним из ключевых бенефициаров роста спроса на передовые чипы для ИИ-вычислений, отмечает эксперт. В их производстве эмитент занимает доминирующее положение и сохраняет технологическое лидерство.

Параллельно, указывает Абрамов, активные инвестиции в новые техпроцессы и географическую диверсификацию производства способствуют снижению внешних рисков и формируют основу для дальнейшего роста.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - крупнейший в мире контрактный производитель чипов и микросхем.

