"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup с прогнозной ценой $129,8

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $129,8 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Эмитент продемонстрировал достаточно сильные финансовые результаты в начале 2026 года, в том числе за счет принятых за последние годы мер по оптимизации бизнес-модели, констатирует эксперт.

"При этом мы ожидаем, что благодаря сильному бренду, хорошим позициям в ряде сегментов, прочной капитальной позиции банк уверенно пройдет через текущий непростой период повышенных экономических, геополитических и других рисков и продолжит весьма достойно смотреться в финансовом плане, - пишет Додонов. - В то же время стоимость акций Citigroup за 2025 год взлетела более чем в два раза, значительно опередив как индекс S&P 500, так и отраслевой индекс KBW. И мы считаем, что потенциал дальнейшего укрепления данных бумаг уже практически отсутствует".

Citigroup Inc. - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

