Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу, исключение - Япония. Нефтяные котировки слабо растут утром в пятницу после резкого подъема по итогам предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывало отсутствие признаков прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Второй раунд переговоров США и Ирана, которого ожидали на этой неделе, не состоялся. Ормузский пролив остается заблокированным. Нефть продолжала дорожать на ожиданиях сохранения перебоев в поставках. Рост стоимости энергоносителей омрачает перспективы американской экономики и усложняет оценки дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федрезерва.

Как показали опубликованные в четверг данные, число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло немного сильнее прогноза: количество американцев, впервые обратившихся за пособием, увеличилось на 6 тыс., до 214 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предполагал рост до 212 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 апреля, составило 1,821 млн против 1,809 млн неделей ранее.

Лидером снижения среди компонентов индекса S&P 500 стал оператор облачной ИИ-платформы для автоматизации рабочих процессов ServiceNow (-17,8%), сообщивший ранее, что война в Иране негативно отразилась на динамике его доходов в первом квартале.

Рыночная стоимость канадского производителя и ритейлера спортивной одежды Lululemon Athletica уменьшилась на 13,3%. Компания объявила о назначении главным исполнительным директором Хайди О''Нилл, которая более 25 лет проработала в Nike.

Бумаги Freeport-McMoRan подешевели на 12,6%. Компания отчиталась о сокращении добычи золота и меди после схода в прошлом году грязевого потока в подземные уровни ее месторождения в Индонезии, а также ухудшила прогноз продаж в связи с задержками в восстановительных работах.

International Business Machines (SPB: IBM) потеряла 8,3% капитализации, несмотря на сильную квартальную отчетность.

Акции военно-промышленной Lockheed Martin (SPB: LMT) подешевели на 4,6% на разочаровывающих результатах первого квартала.

Котировки Paramount Skydance Corp. ушли в минус на 4,5% после сообщений, что акционеры Warner Bros. Discovery поддержали продажу компании Paramount за $110 млрд с учетом долга.

Капитализация American Express Co. (SPB: AXP) уменьшилась на 4,3%, несмотря на то, что чистая прибыль и выручка одного из лидеров американского рынка пластиковых карт за январь-март оказались лучше ожиданий рынка.

Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократила рыночную стоимость на 4% после сообщений, что она намерена инвестировать около $18 млрд в цифровую инфраструктуру Австралии до конца 2029 года.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) опустились в цене на 3,6%, хотя скорректированная прибыль и выручка компании за первый квартал превзошли прогнозы экспертов. Инвесторы скептически отнеслись к планам Tesla по увеличению расходов на развитие ИИ-технологий и разработки в сфере робототехники.

Цена акций Honeywell International (SPB: HON) снизилась на 2,6% после квартальной отчетности. Компания увеличила выручку всего на 2% в январе-марте, слабее ожиданий. При этом ее чистая прибыль упала на треть.

Самый большой подъем в составе S&P 500 продемонстрировала United Rentals (+22,9%). Крупнейшая в США компания в сфере проката оборудования представила сильную отчетность за первые три месяца года, а также улучшила годовой прогноз прибыли.

Котировки разработчика и производителя полупроводниковых компонентов Texas Instruments подскочили на 19,4% на его позитивных квартальных результатах и оптимистичном прогнозе.

Бумаги Union Pacific выросли в цене на 8,8%. Железнодорожный оператор в минувшем квартале получил рекордную выручку и увеличил чистую прибыль на 5%.

Comcast Corp. нарастила рыночную стоимость на 7,7%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения в первом квартале снизил чистую прибыль более чем в 1,5 раза, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше оценок экспертов.

Капитализация Keurig Dr Pepper повысилась на 7,5%. Квартальные результаты производителя безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин превзошли ожидания рынка.

Стоимость акций производителя игрушек Hasbro поднялась на 6,6% после его предварительной отчетности. Компания сообщила о росте выручки на 9-11% в январе-марте в годовом сравнении, скорректированной операционной прибыли - на 12-17%.

American Airlines Group (SPB: AAL) в минувшем квартале снизила чистый убыток на 19,2%, однако ухудшила прогноз на 2026 год из-за резкого скачка цен на авиатопливо, вызванного военным конфликтом на Ближнем Востоке. Бумаги авиаперевозчика подорожали на 2,4%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 0,36% - до 49310,32 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,41% - до 7108,40 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,89% и закрылся на отметке 24438,50 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, исключением является только рынок Японии.

Рост цен на нефть оказывает негативное давление на настроения инвесторов на фоне зашедших в тупик мирных переговоров между США и Ираном и продолжающихся перебоев в проходе судов через Ормузский пролив. Сохраняющаяся неопределенность в отношении поставок поддерживает высокие цены на энергоносители, усиливая опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции и ослабления темпов роста мировой экономики, сообщает Trading Economics.

Крупнейшие азиатские экономики, включая Китай, Японию и Южную Корею, сильно зависят от импорта нефти из Ближнего Востока, что делает регион особенно уязвимым из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК вырос на 0,9% благодаря повышению котировок акций технологических компаний.

"Подъем японского фондового рынка обусловлен сохраняющимися ожиданиями роста прибылей за счет расширяющегося сектора искусственного интеллекта", - полагает аналитик Nomura Securities Ватару Акияма.

Бумаги Advantest Corp. подорожали на 4,5%, Lasertec Corp. - на 4,2%, Sumco Corp. - на 3,7%, Socionext Inc. - на 2,4%, SoftBank Group - на 2,2%, Tokyo Electron - на 0,9%.

Потребительские цены в Японии в марте увеличились на 1,5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция повысилась по сравнению с 1,3% в феврале.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ускорился до 1,8% с 1,6% в феврале. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции автопроизводителей Li Auto (SPB: LI), Geely и BYD, которые подешевели на 4,4%, 3,5% и 3,3% соответственно.

Также существенно опустилась стоимость операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment Group - на 2,9% и 2,3% соответственно, China Telecom Corp. - на 2,4%, производителя аккумуляторов CATL - на 2,3%.

Самый существенный подъем демонстрируют цены акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. и компьютерной Lenovo - на 8,6% и 3,8% соответственно.

Значение южнокорейского Kospi к 8:31 МСК уменьшилось на 0,1%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизились на 2,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,8%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,2%, KB Financial Group - на 0,1%.

В то же время бумаги сталелитейной Posco прибавили в цене 0,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,1% и 0,6% соответственно.

Нефтяные котировки слабо растут утром в пятницу после резкого подъема по итогам предыдущей сессии.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 мск повышается на $0,51 (0,49%), до $105,58 за баррель. В четверг контракт подорожал на $3,16 (3,1%), до $105,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,24 (0,25%), до $96,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $2,89 (3,11%), до $95,85 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается в центре внимания инвесторов. Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, они опасаются дальнейшей эскалации, поскольку стороны не демонстрируют прогресса в мирных переговорах, а Ормузский пролив остается фактически закрытым.

Опасения усилились после сообщений агентства "Мехр" о том, что в некоторых районах Тегерана в четверг открывала огонь система противовоздушной обороны. Причины инцидента не уточняются.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно", и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Президент добавил, что армии США в ходе военной операции удалось уничтожить 78% целей в Иране, определенных командованием. Если с Ираном не удастся заключить сделку, американские военные возобновят удары и поразят оставшиеся цели, предупредил Трамп.

"Чем дольше все это продолжается, тем яснее становится, что разрушительные последствия этого конфликта будут ощущаться еще несколько месяцев, если не дольше, - отметила Мона Якубян из Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS). - Возможно, последствия будут настолько серьезными и неоспоримыми, что трейдеры осознают факт ограниченного предложения (нефти - ИФ) и то, как это сказывается на физическом рынке".