Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Спрос на бизнес-центры вернется к росту не раньше 2027 года
Московские офисы отложили на потом: спрос на бизнес-центры в Москве по итогам текущего года снизится на 13%, до 1,3 млн кв. м. Ситуация может измениться уже к концу следующего года: к этому моменту спрос на офисы увеличится на 27%, в 2028 году — еще...
 
АПК теряет участников
Число компаний и индивидуальных предпринимателей в российском АПК за три года снизилось на 1,1% - с 243,8 тыс. в 2023 году до 241,1 тыс. в 2026-м, следует из данных компании "Контур.Фокус", на которые ссылается "Коммерсантъ". В последний год...
 
24 апреля 2026 года 09:10

Нефтяные котировки слабо растут

Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу, исключение - Япония. Нефтяные котировки слабо растут утром в пятницу после резкого подъема по итогам предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывало отсутствие признаков прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Второй раунд переговоров США и Ирана, которого ожидали на этой неделе, не состоялся. Ормузский пролив остается заблокированным. Нефть продолжала дорожать на ожиданиях сохранения перебоев в поставках. Рост стоимости энергоносителей омрачает перспективы американской экономики и усложняет оценки дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федрезерва.

Как показали опубликованные в четверг данные, число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло немного сильнее прогноза: количество американцев, впервые обратившихся за пособием, увеличилось на 6 тыс., до 214 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предполагал рост до 212 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 апреля, составило 1,821 млн против 1,809 млн неделей ранее.

Лидером снижения среди компонентов индекса S&P 500 стал оператор облачной ИИ-платформы для автоматизации рабочих процессов ServiceNow (-17,8%), сообщивший ранее, что война в Иране негативно отразилась на динамике его доходов в первом квартале.

Рыночная стоимость канадского производителя и ритейлера спортивной одежды Lululemon Athletica уменьшилась на 13,3%. Компания объявила о назначении главным исполнительным директором Хайди О''Нилл, которая более 25 лет проработала в Nike.

Бумаги Freeport-McMoRan подешевели на 12,6%. Компания отчиталась о сокращении добычи золота и меди после схода в прошлом году грязевого потока в подземные уровни ее месторождения в Индонезии, а также ухудшила прогноз продаж в связи с задержками в восстановительных работах.

International Business Machines (SPB: IBM) потеряла 8,3% капитализации, несмотря на сильную квартальную отчетность.

Акции военно-промышленной Lockheed Martin (SPB: LMT) подешевели на 4,6% на разочаровывающих результатах первого квартала.

Котировки Paramount Skydance Corp. ушли в минус на 4,5% после сообщений, что акционеры Warner Bros. Discovery поддержали продажу компании Paramount за $110 млрд с учетом долга.

Капитализация American Express Co. (SPB: AXP) уменьшилась на 4,3%, несмотря на то, что чистая прибыль и выручка одного из лидеров американского рынка пластиковых карт за январь-март оказались лучше ожиданий рынка.

Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократила рыночную стоимость на 4% после сообщений, что она намерена инвестировать около $18 млрд в цифровую инфраструктуру Австралии до конца 2029 года.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) опустились в цене на 3,6%, хотя скорректированная прибыль и выручка компании за первый квартал превзошли прогнозы экспертов. Инвесторы скептически отнеслись к планам Tesla по увеличению расходов на развитие ИИ-технологий и разработки в сфере робототехники.

Цена акций Honeywell International (SPB: HON) снизилась на 2,6% после квартальной отчетности. Компания увеличила выручку всего на 2% в январе-марте, слабее ожиданий. При этом ее чистая прибыль упала на треть.

Самый большой подъем в составе S&P 500 продемонстрировала United Rentals (+22,9%). Крупнейшая в США компания в сфере проката оборудования представила сильную отчетность за первые три месяца года, а также улучшила годовой прогноз прибыли.

Котировки разработчика и производителя полупроводниковых компонентов Texas Instruments подскочили на 19,4% на его позитивных квартальных результатах и оптимистичном прогнозе.

Бумаги Union Pacific выросли в цене на 8,8%. Железнодорожный оператор в минувшем квартале получил рекордную выручку и увеличил чистую прибыль на 5%.

Comcast Corp. нарастила рыночную стоимость на 7,7%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения в первом квартале снизил чистую прибыль более чем в 1,5 раза, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше оценок экспертов.

Капитализация Keurig Dr Pepper повысилась на 7,5%. Квартальные результаты производителя безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин превзошли ожидания рынка.

Стоимость акций производителя игрушек Hasbro поднялась на 6,6% после его предварительной отчетности. Компания сообщила о росте выручки на 9-11% в январе-марте в годовом сравнении, скорректированной операционной прибыли - на 12-17%.

American Airlines Group (SPB: AAL) в минувшем квартале снизила чистый убыток на 19,2%, однако ухудшила прогноз на 2026 год из-за резкого скачка цен на авиатопливо, вызванного военным конфликтом на Ближнем Востоке. Бумаги авиаперевозчика подорожали на 2,4%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 0,36% - до 49310,32 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,41% - до 7108,40 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,89% и закрылся на отметке 24438,50 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, исключением является только рынок Японии.

Рост цен на нефть оказывает негативное давление на настроения инвесторов на фоне зашедших в тупик мирных переговоров между США и Ираном и продолжающихся перебоев в проходе судов через Ормузский пролив. Сохраняющаяся неопределенность в отношении поставок поддерживает высокие цены на энергоносители, усиливая опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции и ослабления темпов роста мировой экономики, сообщает Trading Economics.

Крупнейшие азиатские экономики, включая Китай, Японию и Южную Корею, сильно зависят от импорта нефти из Ближнего Востока, что делает регион особенно уязвимым из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК вырос на 0,9% благодаря повышению котировок акций технологических компаний.

"Подъем японского фондового рынка обусловлен сохраняющимися ожиданиями роста прибылей за счет расширяющегося сектора искусственного интеллекта", - полагает аналитик Nomura Securities Ватару Акияма.

Бумаги Advantest Corp. подорожали на 4,5%, Lasertec Corp. - на 4,2%, Sumco Corp. - на 3,7%, Socionext Inc. - на 2,4%, SoftBank Group - на 2,2%, Tokyo Electron - на 0,9%.

Потребительские цены в Японии в марте увеличились на 1,5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция повысилась по сравнению с 1,3% в феврале.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ускорился до 1,8% с 1,6% в феврале. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции автопроизводителей Li Auto (SPB: LI), Geely и BYD, которые подешевели на 4,4%, 3,5% и 3,3% соответственно.

Также существенно опустилась стоимость операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment Group - на 2,9% и 2,3% соответственно, China Telecom Corp. - на 2,4%, производителя аккумуляторов CATL - на 2,3%.

Самый существенный подъем демонстрируют цены акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. и компьютерной Lenovo - на 8,6% и 3,8% соответственно.

Значение южнокорейского Kospi к 8:31 МСК уменьшилось на 0,1%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизились на 2,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,8%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,2%, KB Financial Group - на 0,1%.

В то же время бумаги сталелитейной Posco прибавили в цене 0,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,1% и 0,6% соответственно.

Нефтяные котировки слабо растут утром в пятницу после резкого подъема по итогам предыдущей сессии.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 мск повышается на $0,51 (0,49%), до $105,58 за баррель. В четверг контракт подорожал на $3,16 (3,1%), до $105,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,24 (0,25%), до $96,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $2,89 (3,11%), до $95,85 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается в центре внимания инвесторов. Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, они опасаются дальнейшей эскалации, поскольку стороны не демонстрируют прогресса в мирных переговорах, а Ормузский пролив остается фактически закрытым.

Опасения усилились после сообщений агентства "Мехр" о том, что в некоторых районах Тегерана в четверг открывала огонь система противовоздушной обороны. Причины инцидента не уточняются.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно", и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Президент добавил, что армии США в ходе военной операции удалось уничтожить 78% целей в Иране, определенных командованием. Если с Ираном не удастся заключить сделку, американские военные возобновят удары и поразят оставшиеся цели, предупредил Трамп.

"Чем дольше все это продолжается, тем яснее становится, что разрушительные последствия этого конфликта будут ощущаться еще несколько месяцев, если не дольше, - отметила Мона Якубян из Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS). - Возможно, последствия будут настолько серьезными и неоспоримыми, что трейдеры осознают факт ограниченного предложения (нефти - ИФ) и то, как это сказывается на физическом рынке".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


24 апреля 2026 года 18:54
"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF до $67,6
"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF с $48,4 до $67,6 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 15,4% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с рекордным ростом солнечной генерации в 2025 году и...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 18:43
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели - ПСБ
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели, считают аналитики банка ПСБ. В середине завершающейся недели курс юаня опускался в нижнюю часть текущего целевого диапазона (10,8-11,3 руб./юань) и обновил минимумы с конца января, но к концу недели импульс к...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 18:30
Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи 120п - ПСБ
Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи отметки 120 пунктов, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Котировки ОФЗ отреагировали умеренным снижением на решение ЦБ понизить ставку до 14,5%, и дополнительного импульса для роста рынок явно не получил, -...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 18:04
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Промомеда
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Промомед" с целевой ценой 629 руб. на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 49,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции "Промомеда" за последние 6 месяцев слегка опережают рынок - принесли доходность в...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 17:36
"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций РусАгро
"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАгро" на фоне смешанных операционных результатов компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Операционные результаты российского агрохолдинга выглядят смешанными, - отмечают эксперты. - Общая выручка выросла, при этом...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 17:06
Вероятно продолжение снижения ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях - УК "Первая"
Вероятно продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14,5% и сохранил мягкий сигнал, что полностью соответствует нашему базовому сценарию и ожиданиям...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 16:23
Акции нефтяных компаний привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции нефтяных компаний после глубокой коррекции снова привлекательны для покупки, полагает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне новостей о блокировке Ормузского пролива цены на нефть и акции нефтяных компаний резко выросли в начале марта....    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 15:52
Рубль днем укрепляется к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть
Москва. 24 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на их небольшую коррекцию 24 апреля (котировки Brent держатся выше $104 за баррель); нацвалюта в итоге отыграла около половины снижения предыдущего дня, вызванного сообщениями Минфина РФ о возобновлении с мая операций в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 15:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ММК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 30,1 руб. за бумагу на фоне слабых финрезультатов компании, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "ММК" представил слабые...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 15:22
Совкомбанк начал анализ Циана с рекомендацией "покупать" для его акций
Совкомбанк начал анализ "Циана" с рекомендацией "покупать" для его акций, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Котировки компании не восстановились после дивидендной отсечки в декабре, а темпы роста FCF и чистой прибыли значительно улучшились. Считаем, что это...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 14:51
Снижение ставки ЦБ РФ до 14,5% не стало сюрпризом для рынка - "Гарда Капитал"
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5% на заседании 24 апреля не стало сюрпризом для рынка, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. "Сценарий был в целом заложен в котировки, - отмечает эксперт в комментарии. - Сохранение курса на снижение стоимости фондирования...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 14:30
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики - "Цифра брокер"
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 24 апреля выглядит оправданным в условиях охлаждения экономики, считает глава аналитического департамента инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Решение регулятора понизить ставку до 14,5% выглядит оправданным в условиях охлаждения...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 13:57
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям TSMC с прогнозной ценой $485,9
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью $485,9 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Несмотря на...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 13:30
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций ММК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 500 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент опубликовал ожидаемо слабые...    читать дальше
.
24 апреля 2026 года 13:08
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup с прогнозной ценой $129,8
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $129,8 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Эмитент продемонстрировал достаточно сильные финансовые результаты в начале 2026 года,...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
