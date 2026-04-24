ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

Банк ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова.

Эмитент представил слабые финансовые и производственные результаты за 1К26, обусловленные целым "букетом" негативных факторов (как общеотраслевых, так и технических), отмечает эксперт.

Однако благодаря лучшей структуре продуктового портфеля и меньшей сырьевой составляющей бизнеса, динамика выручки и операционных расходов компании оказались чуть лучше, чем у "Северстали", обращает внимание Локтюхов.

Хотя невысокая рентабельность и привела к ощутимому сокращению EBITDA и, как следствие, чистому убытку, финансовые и рыночные позиции ММК остаются сильными, говорится в обзоре аналитика ПСБ.

Так, компания по-прежнему имеет большой объем денежных средств и депозитов, обуславливающий отрицательный чистый долг. Это позволяет ей сохранять гибкость даже в текущих крайне неблагоприятных экономических условиях, хотя она оптимизирует и свои капзатраты.

Также Локтюхов отмечает, что доля продукции с высокой добавленной стоимостью у ММК достаточно стабильна, а поквартальное снижение реализации даже оказалось чуть меньшим, чем ожидалось.

"Корпоративного негатива в отчетности, несмотря на спад показателей, не видим. Считаем, что компания неплохо проходит острый кризис в отрасли и имеет хороший потенциал восстановления доходов по мере ожидаемой нами в середине текущего года нормализации ставок. Оценку справедливой стоимости акций на горизонте двенадцати месяцев на уровне 40 руб. и рекомендацию "покупать" подтверждаем", - пишет эксперт банка.

